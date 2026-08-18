트럼프 “김정은, 대화 요청에 응답해···매우 긍정적 단계”···시점·내용 언급 없어

실제 유의미한 접촉 있었는지 불확실 트럼프 “훈련 축소, 상황 더 안전하게 만들어” 이란 전쟁 안 도운 한국에 재차 불만 피력

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장으로부터 대화 요청에 대한 응답을 받았다고 주장했다. 다만 구체적인 시점과 내용에 대해 밝히지 않아 실제 유의미한 접촉이 이뤄진 것인지는 불확실하다. 또 트럼프 대통령은 미군의 보호를 받는 한국이 정작 미국의 대이란 군사작전 협조 요청에는 응하지 않았다며 거듭 불만을 나타냈다.

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 백악관에서 ‘미국의 대화 제안에 왜 그동안 김 위원장의 반응이 없었느냐’는 취재진 질문에 “그가 응답하지 않았다는 것을 어떻게 아느냐”고 반문하면서 “(김 위원장이) 응답했다”고 답했다. 이어 ‘대화가 어느 단계에 있느냐’는 질문에 “매우 긍정적(인 단계)”라고 답했다.

트럼프 대통령은 전날 트루스소셜을 통해 한·미 연합 군사훈련이 자신과 좋은 관계에 있는 김 위원장에게 부적절한 신호를 보낼 수 있다며 피트 헤그세스 국방장관에게 훈련 규모를 대폭 축소하라고 지시했다고 밝혔다. 이를 두고 트럼프 대통령이 북·미 대화 재개를 염두에 두고 북한에 유화적 메시지를 보낸 것이라는 해석이 나왔다.

트럼프 대통령은 2기 행정부 취임 이후 지난해부터 여러 차례 김 위원장에게 공개적으로 대화 재개를 제의했지만, 북한 측은 별다른 반응을 보이지 않았다. 트럼프 대통령은 김 위원장으로부터 응답을 받았다고 하면서도 구체적인 시점이나 내용에 대해선 밝히지 않아, 실제 유의미한 접촉이 이뤄졌는지는 확인되지 않았다.

트럼프 대통령은 ‘동맹국보다 북한의 이익을 우선시하는 것 아니냐는 지적이 나온다’는 취재진 질문에 “나는 상황을 훨씬 더 안전하게 만들고 있다. 단지 훈련을 축소하는 것뿐”이라고 답했다. 그는 “김 위원장은 바이든도, 오바마도 싫어했고 누구도 좋아하지 않았지만, 나는 그와 아주 잘 지낸다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이후 소셜미디어에 김 위원장의 합성 사진도 올렸다. 김 위원장이 트럼프 대통령에게 전화하면서 ‘이봐 도널드, 우리 사이 괜찮지?’라고 말하는 내용이다. 김 위원장과 자신의 사이가 좋다는 것을 다시 한번 강조하기 위한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 또 이란 문제와 관련해 도움을 거절한 한국 정부에 재차 불만을 피력했다. 그는 “최근에 내가 좋아하는 한국 대통령에게 전화를 걸어 도와달라고 했지만 그는 ‘사양하겠다’고 답했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “우리가 3만9000명의 병력을 주둔 시켜 북한으로부터 당신들을 지켜주고 있는데 이란에서의 아주 간단한 군사작전에도 협조하지 않겠다는 것이냐고 묻자, 그는 ‘우리는 관여하고 싶지 않다’고 말했다”며 “그래서 나는 ‘그럼 우리는 왜 당신들을 돕는 데 개입해야 하냐’고 반문했다”고 전했다. 트럼프 대통령이 말한 3만9000명은 실제 주한미군 병력 약 2만8500명을 잘못 언급한 것이다.