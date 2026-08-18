미 30년 만기 국채 금리 5.31%…2007년 이후 최고치

미국 30년 만기 국채 금리가 2007년 이후 19년 만에 최고치인 5.31%로 치솟았다. 미국의 국가부채 증가와 대규모 국채 발행, 인플레이션에 대한 우려가 작용한 것으로 보인다.

17일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 이날 30년 만기 미 국채 금리는 전장보다 5bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 5.31%를 기록했다. 글로벌 금융위기 초기였던 2007년 6월 기록한 5.44%에 근접한 수준이다.

이는 지난 13일 미 재무부가 실시한 250억달러 규모의 30년물 국채 신규 발행 입찰에서 2001년 이후 최고 금리(5.22%)를 기록한 데 이어 매도세가 이어진 결과다.

장기 국채 금리 상승 배경으로는 우선 미국 정부의 재정적자가 확대된 것이 꼽힌다. 투자자들이 미 정부의 재정 부담과 인플레이션 위험 등을 고려해 장기 국채에 더 높은 수익률을 요구하면서 국채 가격은 하락하고 금리는 상승하는 흐름이 나타나고 있다.

인공지능(AI) 붐에 따른 빅테크들의 차입 증가로 장기 회사채 발행이 늘어난 것도 요인이다. 국채 발행이 늘어나는 상황에서 전통적인 매수 세력 수요가 약해진 것도 금리 상승을 부추기고 있다.

투자은행 바클레이즈의 안슐 프라단은 “시장 안정을 위해서는 재정 지출의 감소, AI 관련 채권 발행 속도 둔화, 미 재무부의 발행 전략 변화 등이 복합적으로 작용해야 한다”고 진단했다.