무디스, 한국 성장률 3.5%로 ‘깜짝’ 상향 “반도체 호황 계속”

국제신용평가사 무디스가 올해 한국 성장률 전망치를 3.5%로 대폭 올린 것으로 확인됐다. 반도체 호황이 적어도 내년 중반까지는 이어질 것이라고도 전망했다.

무디스는 최근 한국 신용등급 정기 검토를 마친 뒤 발표한 보고서에서 한국의 국내총생산(GDP)이 올해 3.5%, 내년에 2.7% 성장할 것이라고 전망했다.

앞서 무디스는 지난 2월 발표한 한국 국가신용등급 보고서에서는 올해 성장률을 1.8%로 내다봤다. 지난 5월 글로벌 경제 전망에서는 2.5%로 올렸다. 이후 석달 만에 또 다시 1%포인트(p) 올린 것이다.

무디스의 한국 성장률 전망치는 국제금융센터가 집계한 지난달 말 기준 8개 주요 투자은행(IB)의 올해 전망치 평균(3.2%)과 비교해도 0.3%포인트(p) 높다.

이같은 무디스의 전망은 내년 중반까지는 반도체 슈퍼사이클이 당분간 지속될 것이라는 데 기초하고 있다. 무디스는 “칩 수요는 이어지고 있으며 한국의 고급 메모리 공급업체를 현실적으로 대체할만한 기업은 제한돼 있다”고 밝혔다.

또한 올해 1∼7월 상품 수출이 작년 같은 기간에 비해 51%나 증가했고 이는 “매우 강력한 반도체 성장의 뒷받침을 받았다”고 풀이했다.

반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬 AI 등 3대 핵심 분야를 중점적으로 육성하기 위해 정부가 추진 중인 메가 프로젝트도 거론했다.

무디스는 한국이 메가 프로젝트로 새로운 성장 엔진을 만들고 수도권 집중을 벗어난 균형 발전을 추진하려고 한다고 언급하며, 이런 시도가 성공할 경우 생산성을 높이고 잠재성장률을 끌어올릴 수도 있다고 전망했다.

무디스는 초과 세입이 이어지고 성장률 전망이 높아지는 가운데 한국 정부의 재정 건전성은 애초 예상보다 좋아질 것이라면서 올해 GDP 대비 재정 적자는 애초 목표보다 0.1%p 개선한 3.8%가 될 것으로 관측했다.

하지만 정책 개혁이 없다면 고령화에 따른 의무 지출, 국방·안보 비용, 수출 경쟁력 유지를 위한 투자 비용 등이 재정 압력을 키울 수 있다고 조언했다.