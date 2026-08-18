대기업 신규채용 2년새 15% 감소…청년 줄고 50세 이상 18.4%로 증가

국내 주요 대기업의 신규 채용이 최근 2년 새 15% 넘게 감소한 가운데, 30세 이하 청년층 고용 비중은 줄고 50세 이상 장년층 비중은 늘어나는 ‘세대 역전’ 현상이 심화하고 있다.

18일 리더스인덱스가 국내 500대 기업 가운데 연령대별 고용 현황과 신규 채용 인원 등을 공개한 132개사의 최근 3년(2023∼2025년) 간 고용 현황을 분석한 결과, 신규 채용 인원을 공개한 113개사의 채용 규모는 2023년 10만9456명에서 지난해 9만2680명으로 15.3% 감소했다.

전체 고용인원은 2023년 126만2928명에서 지난해 125만9051명으로 3877명 감소했다.

특히 청년층 감소세가 두드러졌다. 30세 이하 청년 교용인원은 2023년 26만7343명에서 지난해 23만434명으로 13.8% 줄었다. 전체 고용에서 차지하는 비중도 21.2%에서 18.3%로 낮아졌다.

반면 50세 이상 직원은 22만1333명에서 23만1848명으로 1만715명(4.8%) 늘었다. 고용 비중도 17.5%에서 18.4%로 높아지면서 30세 이하를 앞질렀다.

신규채용 가운데 30세 이하가 차지하는 비중도 같은 기간 56.4%에서 51.1%로 낮아졌지만, 50세 이상은 8.3%에서 11.2%로 상승했다.

세대 간 격차는 유통과 식음료, 건설·건자재, 통신 등 내수 중심 업종에서 두드러졌다.

지난해 업종 별 50세 이상 직원 비중은 유통이 31.8%로 가장 높았고, 식음료 30.6%, 건설·건자재 29.7% 등이 뒤를 이었다.

다만 반도체와 방산, 바이오 등 일부 산업에서는 청년층 채용이 늘어났다.

SK하이닉스의 전체 신규 채용은 2023년 739명에서 지난해 3201명으로 늘었는데, 이중 청년층 채용은 228명에서 2560명으로 10배 이상 늘었다. 삼성바이오로직스 역시 청년층 신규 채용이 205명에서 484명으로 증가했다.