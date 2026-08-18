김민석, 현충원 참배·DJ 추도식 참석…대통령비서실장 접견도

김민석 더불어민주당 신임 대표가 18일 한병도 원내대표 등 지도부와 함께 국립서울현충원을 찾는다.
김 대표는 고 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 뒤, 같은 장소에서 열리는 김 전 대통령 서거 17주기 추모식에 참석한다.
이어 서울 용산구 효창공원 임시정부 요인 묘역과 전남광주 국립 5·18민주묘지를 잇달아 참배한다.
현충원 방문에 앞서 김 대표는 국회에서 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 청와대 정무수석을 만날 예정이다.
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입력 2026.08.18 08:00
수정 2026.08.18 09:14펼치기/접기
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김민석 더불어민주당 신임 대표가 18일 한병도 원내대표 등 지도부와 함께 국립서울현충원을 찾는다.
김 대표는 고 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 뒤, 같은 장소에서 열리는 김 전 대통령 서거 17주기 추모식에 참석한다.
이어 서울 용산구 효창공원 임시정부 요인 묘역과 전남광주 국립 5·18민주묘지를 잇달아 참배한다.
현충원 방문에 앞서 김 대표는 국회에서 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 청와대 정무수석을 만날 예정이다.
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