김민석, 현충원 참배·DJ 추도식 참석…대통령비서실장 접견도

김민석 더불어민주당 신임 대표가 18일 한병도 원내대표 등 지도부와 함께 국립서울현충원을 찾는다.

김 대표는 고 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 뒤, 같은 장소에서 열리는 김 전 대통령 서거 17주기 추모식에 참석한다.

이어 서울 용산구 효창공원 임시정부 요인 묘역과 전남광주 국립 5·18민주묘지를 잇달아 참배한다.

현충원 방문에 앞서 김 대표는 국회에서 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 청와대 정무수석을 만날 예정이다.