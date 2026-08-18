남부지방 오전까지 비…전국 곳곳 소나기

18일 기상청에 따르면 남부지방을 중심으로 오전까지 비가 내리는 가운데, 오후부터 전국 곳곳에 소나기가 쏟아지겠다. 제주는 오후까지 비가 올 전망이다.

특히 매우 많은 비가 내려 지반이 약해진 경남권 남해안도 오늘 오전까지 비가 이어지겠으니, 산사태와 토사 유출, 시설물 붕괴 등에 유의해야 한다.

예상 강수량은 전남 남해안 5∼40㎜, 부산·경남 남해안과 제주도 10∼60㎜, 울산·경남내륙 5∼30㎜, 경북 동남부와 울릉도·독도 5∼20㎜다.

오후부터 저녁 사이에는 경기 북부와 강원내륙, 충청권 남부, 남부지방 곳곳에 소나기가 내리겠다.

소나기로 인한 예상 강수량은 경기 북부·강원내륙 5∼20㎜, 대전·충남 남부 내륙·충북 남부 5∼30㎜, 광주·전남·부산·울산·경남·대구·경북 남부 5∼60㎜, 전북 동남부 5∼40㎜다.

무더위도 다시 기승을 부리겠다.전라 서해안 일부에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 수도권과 충청권, 남부지방을 중심으로 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 무덥겠으니 온열질환 예방에 힘써야 한다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가지만, 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 다시 기온이 올라 폭염특보가 확대될 가능성이 있다. 일부 도심과 해안 지역을 중심으로는 밤에도 온도가 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야도 계속되겠다.

아침 최저기온은 21~25도, 낮 최고기온은 30~33도를 오르내리겠다.