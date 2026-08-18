[속보]전장연 시위로 서울역 1호선 하행선·4호선 상행선 무정차 통과

전국장애인차별철폐연대(전장연) 시위로 18일 오전 서울 지하철 서울역 1호선 하행선(구로 방면)과 4호선 상행선(불암산 방면) 열차가 무정차 통과하고 있다.

서울교통공사는 이날 오전 8시58분쯤 안내 문자를 통해 “현재 서울역 집회시위로 인해 1호선 하행선, 4호선 상행선 무정차 통과 중”이라고 밝혔다.

전장연은 2027년도 정부 예산안에 장애인 권리 예산을 반영하라고 요구하며 지하철 탑승 시위를 진행하고 있다.