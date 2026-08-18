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본문 요약

가을 달빛을 따라 고즈넉한 궁궐의 밤길을 걸을 수 있는 야간 관람 행사가 열린다.

국가유산청 궁능유적본부는 올해 하반기 경복궁 야간관람과 창덕궁 달빛기행을 개최한다고 18일 밝혔다.

경복궁 야간관람은 9월2일부터 10월2일까지 매주 수∼일요일 진행된다.

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가을밤 고궁 산책…경복궁 야간관람·창덕궁 달빛기행 열린다

입력 2026.08.18 09:22

  • 배문규 기자

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지난 5월 경복궁 야간관람 모습. 국가유산청 제공

지난 5월 경복궁 야간관람 모습. 국가유산청 제공

지난 5월 경복궁 야간관람 모습. 국가유산청 제공

지난 5월 경복궁 야간관람 모습. 국가유산청 제공

가을 달빛을 따라 고즈넉한 궁궐의 밤길을 걸을 수 있는 야간 관람 행사가 열린다.

국가유산청 궁능유적본부는 올해 하반기 경복궁 야간관람과 창덕궁 달빛기행을 개최한다고 18일 밝혔다.

경복궁 야간관람은 9월2일부터 10월2일까지 매주 수∼일요일 진행된다. 오후 7시부터 9시30분까지 광화문·흥례문·근정전·경회루·사정전·강녕전·교태전·아미산 권역을 둘러볼 수 있으며 입장은 오후 8시30분에 마감된다.

입장권은 오는 26일 오전 10시부터 놀(NOL)에서 하루 3000매씩 선착순 판매한다. 관람료는 3000원으로 1인당 최대 4매까지 구매할 수 있다. 한복 착용자와 만 6세 이하 어린이, 만 65세 이상 노인 등 무료 관람 대상자는 예매 없이 입장할 수 있다.

해설과 전통공연을 함께 즐기는 창덕궁 달빛기행은 9월10일부터 10월17일까지 매주 목∼일요일 열린다. 청사초롱을 들고 인정전과 희정당, 낙선재, 부용지, 연경당 등 주요 전각을 둘러보며 전통예술 공연과 다과를 즐기는 프로그램이다.

예매권 추첨 응모는 오는 20일 오후 2시부터 26일 오전 11시59분까지 티켓링크에서 진행한다. 당첨자는 28일 오후 5시 발표되며, 참가비는 1인당 3만원이다.

지난 5월 ‘창덕궁 달빛기행’ 모습. 국가유산청 제공

지난 5월 ‘창덕궁 달빛기행’ 모습. 국가유산청 제공

지난 5월 ‘창덕궁 달빛기행’ 모습. 국가유산청 제공

지난 5월 ‘창덕궁 달빛기행’ 모습. 국가유산청 제공

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