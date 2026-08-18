가을밤 고궁 산책…경복궁 야간관람·창덕궁 달빛기행 열린다

가을 달빛을 따라 고즈넉한 궁궐의 밤길을 걸을 수 있는 야간 관람 행사가 열린다.

국가유산청 궁능유적본부는 올해 하반기 경복궁 야간관람과 창덕궁 달빛기행을 개최한다고 18일 밝혔다.

경복궁 야간관람은 9월2일부터 10월2일까지 매주 수∼일요일 진행된다. 오후 7시부터 9시30분까지 광화문·흥례문·근정전·경회루·사정전·강녕전·교태전·아미산 권역을 둘러볼 수 있으며 입장은 오후 8시30분에 마감된다.

입장권은 오는 26일 오전 10시부터 놀(NOL)에서 하루 3000매씩 선착순 판매한다. 관람료는 3000원으로 1인당 최대 4매까지 구매할 수 있다. 한복 착용자와 만 6세 이하 어린이, 만 65세 이상 노인 등 무료 관람 대상자는 예매 없이 입장할 수 있다.

해설과 전통공연을 함께 즐기는 창덕궁 달빛기행은 9월10일부터 10월17일까지 매주 목∼일요일 열린다. 청사초롱을 들고 인정전과 희정당, 낙선재, 부용지, 연경당 등 주요 전각을 둘러보며 전통예술 공연과 다과를 즐기는 프로그램이다.

예매권 추첨 응모는 오는 20일 오후 2시부터 26일 오전 11시59분까지 티켓링크에서 진행한다. 당첨자는 28일 오후 5시 발표되며, 참가비는 1인당 3만원이다.