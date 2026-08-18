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본문 요약

자신을 스토킹 혐의로 고소한 전 연인에게 앙심을 품고 살해한 50대의 신상공개 여부가 18일 결정된다.

경기남부경찰청 형사과는 이날 '성남 보복살인' 사건의 피의자 A씨에 대한 신상정보공개 심의위원회를 열 예정이라고 밝혔다.

경찰은 특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률을 검토한 결과 A씨가 신상공개심의 대상에 해당한다고 판단했다.

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성남 보복살인 50대 신상공개 심의···19일 검찰 송치 예정

입력 2026.08.18 09:44

  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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경기남부경찰청. 경기남부경찰청 제공

경기남부경찰청. 경기남부경찰청 제공

자신을 스토킹 혐의로 고소한 전 연인에게 앙심을 품고 살해한 50대의 신상공개 여부가 18일 결정된다.

경기남부경찰청 형사과는 이날 ‘성남 보복살인’ 사건의 피의자 A씨(50대)에 대한 신상정보공개 심의위원회를 열 예정이라고 밝혔다. 경찰은 특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률(중대범죄 신상공개법)을 검토한 결과 A씨가 신상공개심의 대상에 해당한다고 판단했다.

경찰은 총경급의 내부 인사와 법조계·학계·의료계 등 외부 인사로 신상공개심의위를 구성했다. 심의에서 과반이 동의하면 A씨의 이름, 나이, 머그샷 등을 경기남부경찰청 홈페이지에 30일간 공개할 예정이다. 심의 결과는 이날 오후 중 나올 것으로 보인다.

A씨는 지난달 5일 오전 3시쯤 성남시 중원구 상대원동에서 4년간 교제하다 헤어진 여성 B씨(60대)를 찾아가 미리 준비한 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다. 그는 피해자로부터 스토킹 혐의로 고소당하자 이에 대해 앙심을 품고 범행을 준비한 것으로 조사됐다.

경찰은 형법상 살인보다 법정형이 무거운 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(보복살인) 혐의를 적용해 A씨를 구속했다. 경찰은 오는 19일 그를 검찰에 송치할 예정이다.

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