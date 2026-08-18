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본문 요약

인공지능 기술이 급격히 확산하면서 구직활동을 하고 있는 청년 10명 중 6명 이상이 향후 5년 내 자신의 희망 직무가 AI로 대체되거나 축소될 가능성이 크다고 보고 있는 것으로 나타났다.

이미 취업해 일하는 청년도 절반 가까이가 직무 대체 불안을 느끼는 것으로 조사됐다.

18일 한국경제인협회가 모노리서치에 의뢰해 만 19~34세 청년 1000명을 대상으로 지난달 21일부터 열흘 간 'AI 확산에 따른 청년 일자리 인식'을 조사한 결과를 보면, 청년 응답자의 53.9%가 "5년 내 현재 또는 희망 직무가 AI로 대체·축소될 가능성이 크다"고 답했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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취준생 64% “5년 내 AI에 일자리 빼앗길 듯”…초급 업무 대체 우려

입력 2026.08.18 10:08

수정 2026.08.18 11:12

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  • 박홍두 기자

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국가데이터처가 ‘2026년 2월 고용동향’ 보고서를 발표한 지난 3월18일 서울 마포구 서울서부고용센터에서 실업지원금 신청자들이 순서를 기다리고 있다. 권도현 기자

국가데이터처가 ‘2026년 2월 고용동향’ 보고서를 발표한 지난 3월18일 서울 마포구 서울서부고용센터에서 실업지원금 신청자들이 순서를 기다리고 있다. 권도현 기자

인공지능(AI) 기술이 급격히 확산하면서 구직활동을 하고 있는 청년 10명 중 6명 이상이 향후 5년 내 자신의 희망 직무가 AI로 대체되거나 축소될 가능성이 크다고 보고 있는 것으로 나타났다. 이미 취업해 일하는 청년도 절반 가까이가 직무 대체 불안을 느끼는 것으로 조사됐다.

18일 한국경제인협회가 모노리서치에 의뢰해 만 19~34세 청년 1000명(취업 685명, 구직 315명)을 대상으로 지난달 21일부터 열흘 간 ‘AI 확산에 따른 청년 일자리 인식’을 조사한 결과를 보면, 청년 응답자의 53.9%가 “5년 내 현재 또는 희망 직무가 AI로 대체·축소될 가능성이 크다”고 답했다. 특히 취업 문턱을 넘지 못한 구직 청년의 불안감이 두드러졌다. 구직 청년의 63.8%가 대체 가능성을 높게 평가해, 재직 중인 취업 청년(49.4%)보다 14.4%포인트 높은 수치를 기록했다.

직무 성격에 따른 체감 위기감도 뚜렷하게 갈렸다. 기획·인사·행정 등 사무종사자와 경영관리자·연구원 등 ‘AI 고노출 직무군’의 대체 우려 응답률은 58.4%에 달했다. 반면 건설·식품가공 등 기능직이나 생산설비 조작 등 단순노무직 중심의 ‘AI 저노출 직무군’(45.8%)은 상대적으로 낮았다. 업종별로도 금융·보험업과 정보통신업 등 AI 고노출 업종군(54.5%)이 저노출 업종군(43.5%)보다 우려가 컸다.

청년들은 AI를 경쟁력 강화 도구로 보면서도 도태 위험을 동시에 경계했다. 응답자의 64.7%는 “AI가 커리어 향상에 도움이 된다”고 평가했다. 하지만 53.6%는 “AI 활용 역량 격차로 인해 경쟁에서 뒤처질 수 있다”는 불안감을 드러냈다. AI가 커리어 향상에 도움이 된다는 응답은 사무·전문직 등 고노출 직무군에서 74.4%에 달해, 저노출 직무군(50.8%)과 23.6%포인트의 격차를 보였다.

청년들은 단순 일자리 감소뿐 아니라 성장 기회 박탈과 청년층 내부 양극화를 심각한 문제로 지적했다. 응답자의 65.6%는 AI가 사원급 초급 업무를 대신하면서 저숙련 인력이 고숙련 인력으로 성장할 기회가 줄어들 것으로 봤다. AI 활용 능력 격차로 소득과 커리어 양극화가 심해질 것이라는 응답도 67.7%에 이르렀다. 초급 업무 대체로 인한 성장 기회 축소나 소득·커리어 격차 확대에 ‘동의하지 않는다’는 응답은 각각 7.3%, 6.7%에 그쳤다.

청년들은 AI 시대 일자리 안정을 위한 최우선 정책으로 ‘청년 신규 채용 기업 지원 강화’(23.8%)와 ‘신입·초급 직무 경험 기회 확대’(23.7%)를 꼽았다. 이어 AI 활용 역량 교육 강화(19.8%), 인력 부족 분야 근무 여건 개선(15.9%) 순이었다.

이상호 한경협 경제본부장은 “청년 채용 지원제도를 단순 보조금 지급에 그치지 않고 초급 직무 경험과 AI 훈련을 함께 제공하는 기업 지원 방식으로 보완해야 한다”며 “인턴십 등 일경험 사업도 AI를 활용하는 프로젝트 중심으로 개편할 필요가 있다”고 말했다.

챗GPT 생성 (자료 : 한국경제인협회)

챗GPT 생성 (자료 : 한국경제인협회)

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