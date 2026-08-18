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웹툰을 원작으로 한 MBC 금토드라마 <유부녀 킬러>가 인기를 끌면서 원작 웹툰 조회수도 급상승하고 있다.

18일 카카오엔터테인먼트는 <유부녀 킬러> 방송 후 7일간 동명의 원작 웹툰 조회수가 영상 공개 전 7일 대비 10배 상승했다고 밝혔다.

<유부녀 킬러>는 비밀리에 킬러로 활동하던 워킹맘이 3년간의 육아휴직을 끝내고 현업에 복귀하며 벌어지는 일을 그렸다.

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공효진 ‘유부녀 킬러’, 시청률 10% 돌파하더니···원작 웹툰 조회수도 10배 상승

입력 2026.08.18 10:30

수정 2026.08.18 11:00

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  • 윤승민 기자

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3년간 육아휴직 끝낸 ‘워킹맘 킬러의 복귀’

윤 작가·검둥 작가 원작 웹툰 누적 1.9억 뷰

<유부녀 킬러’>드라마(왼쪽)과 웹툰 포스터. 카카오엔터테인먼트 제공

<유부녀 킬러’>드라마(왼쪽)과 웹툰 포스터. 카카오엔터테인먼트 제공

웹툰을 원작으로 한 MBC 금토드라마 <유부녀 킬러>가 인기를 끌면서 원작 웹툰 조회수도 급상승하고 있다.

18일 카카오엔터테인먼트는 <유부녀 킬러> 방송 후 7일간(3∼9일) 동명의 원작 웹툰 조회수가 영상 공개 전 7일(7월 20∼26일) 대비 10배 상승했다고 밝혔다.

<유부녀 킬러>는 비밀리에 킬러로 활동하던 워킹맘이 3년간의 육아휴직을 끝내고 현업에 복귀하며 벌어지는 일을 그렸다.

윤(YOON) 작가가 글을 쓰고 검둥 작가가 그림을 그린 원작 웹툰은 2020년 5월 처음 선보인 뒤 현재까지 연재를 이어오고 있다. 누적 조회수는 1억9000만 회를 넘었다.

드라마 <유부녀 킬러>는 냉정한 킬러와 고단한 워킹맘의 삶을 오가는 주인공 ‘유보나’(공효진 분)의 삶을 다루고 있으며, 방송 6회 만에 시청률 10%를 돌파했다.

윤 작가는 “원작과 똑같은 드라마 속 디테일에 감탄했다”며 “그림으로는 온전히 표현하기 어려운 동적인 장면들을 보며 짜릿함을 느꼈다”고 밝혔다.

검둥 작가도 “드라마로 인해 새로운 독자분들이 많이 찾아주셔서 긴장도 되고 감사한 마음”이라며 “배우분들이 원작 속 캐릭터에 본인만의 색을 더해 주셔서 새롭고 좋았다”고 말했다.

“애 데리러 가야 해서요” 대낮에 뜬 저격수···‘워킹맘 킬러’로 돌아온 공효진

킬러 ‘킹피셔’가 3년 만에 돌아왔다. 법망을 교묘하게 빠져나가는 범죄자 등 93명을 ‘원샷원킬’로 처단하던 솜씨는 여전하다. 달라진 것은 밤에서 낮으로 바뀐 활동 시간. 동료가 이유를 묻자 킹피셔는 답한다. “애 데리러 가야 해서요. 남편이 오늘 늦는대요.” MBC 드라마 <유부녀 킬러>는 육아휴직 후 복직한 킬러 ‘유보나’(공효진)가 주인공이다. ...

https://www.khan.co.kr/article/202608130600061

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