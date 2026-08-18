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수원화성에 한옥 숙박시설 생긴다···체류형 관광 거점 ‘남수헌’ 개소

입력 2026.08.18 10:46

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남수헌. 수원시 제공

남수헌. 수원시 제공

세계문화유산 수원화성 인근에 공공한옥문화시설 ‘남수헌(南水軒)’이 문을 열었다.

경기 수원시는 수원화성 성곽길 인근(남수동 11-453번지)에 조성한 남수헌이 최근 정식 운영을 시작했다고 18일 밝혔다.

남수헌은 한옥 숙박, 전통문화체험을 할 수 있는 체류형 복합문화공간이다. 지하 1층·지상 2층 규모로 1층은 방문객 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 개방형 문화공간이다. 2층은 한옥숙박공간이다. 문화공간에는 갤러리카페와 한옥 라이브러리가, 한옥숙박공간에는 한옥객실 12실이 있다.

수원시는 수원화성의 특색을 살리기 위해 남수헌에서 다도(茶道)·명상 체험, 한국건축해설, 전시 등을 운영한다. 또 주변 지역 상권, 관광프로그램과 연계해 숙박객들에게 다채로운 즐길 거리를 제공할 예정이다.

수원시는 남수헌을 수원화성 관광특구와 연계한 체류형 관광 거점으로 활용할 계획이다. 수원화성에서 축제가 열리면 수원화성 관광 프로그램, 축제와 연계한 프로그램을 발굴해 운영하고, 수원화성 성곽길 주변 상권·축제를 묶은 관광 코스를 개발해 하룻밤 머무르며 전통문화를 경험할 수 있는 ‘체류형 관광 모델’을 만들 계획이다.

수원시 관계자는 “남수헌은 수원화성의 역사·경관과 한옥의 정취를 함께 누릴 수 있는 공간”이라며 “숙박과 문화 프로그램을 결합해 시민과 관광객 모두에게 특별한 휴식과 경험을 제공하는 수원의 대표 문화·관광 명소로 만들어 가겠다”고 말했다.

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