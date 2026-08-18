서울로 이사온 청년, 중개보수·이사비 최대 40만원 지원한다

2년 이상 복무 제대군인 42세까지 신청가능해

서울로 이사했거나 서울 안에서 집을 옮긴 청년들에게 서울시가 최대 40만원의 중개 보수·이사비를 지원한다.

서울시가 청년들의 주거비 부담을 덜기 위해 부동산 중개 보수·이사비를 지원하는 ‘청년 부동산 중개 보수 및 이사비 지원’ 하반기 참여자를 18일부터 31일까지 모집한다고 이날 밝혔다.

지원 대상은 최소 4000명으로, 2024년 1월 1일 이후 서울로 이사했거나 서울 안에서 이사한 19~39세 무주택 청년이면 된다. 거래 금액 2억원 이하의 전·월세 주택에서 거주하면서 올해 7월 기준 건강보험료 고지금액 기준 중위소득 150% 이하의 소득 요건을 충족해야 한다. 1인 가구는 세전 월 소득이 384만7000원 이하면 신청할 수 있다.

다만 생계·의료·주거 급여 수급자거나 국토교통부 주거 취약 계층 주거 지원, 자치구 중개 보수·이사비 지원을 받은 경우에는 일부만 지원받을 수 있거나 신청이 제한된다. 부모가 소유한 주택을 임차하는 경우에는 지원을 받을 수 없다.

하반기 모집부터는 의무 복무 제대 군인의 신청 연령을 복무 기간에 따라 최대 3년까지 연장한다. 이에 따라 2년 이상 복무한 제대 군인은 최대 만 42세까지 신청할 수 있게 된다.

청년 안심 주택 피해 임차인, 청년 부상 제대 군인 등은 상반기에 이어 하반기에도 우선 지원 대상에 포함된다. 우선 지원 대상은 장애인, 자립 준비 청년, 가족 돌봄 청년 등 사회적 약자와 반지하·옥탑방·고시원 등에 사는 주거 취약 청년이다.

신청을 원하는 사람은 청년몽땅정보통에 임대차 계약서 사본, 중개 보수·이사비 지출 증빙 서류, 통장 사본을 제출하면 된다. 주민등록표 등·초본, 가족관계증명서는 별도로 제출하지 않아도 된다.

명노준 서울시 주택실장은 “제대 군인 연령 상한을 연장하고 우선 지원 대상자를 확대하는 등 지원 문턱을 낮춰 도움이 필요한 청년들의 수요에 부응하고자 했다”며 “앞으로도 청년들이 실제 생활에서 체감할 수 있는 주거 지원을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.