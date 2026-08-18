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이 대통령 “DJ 철학 잇겠다…AI 혁명과 에너지 전환 주도해 나갈것”

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본문 요약

이재명 대통령은 18일 고 김대중 전 대통령 서거 17주기를 맞아 "도약을 이끄는 성장과 온기를 나누는 포용을 두 축으로 삼아 국민 한 분, 한 분의 삶에 실질적인 변화를 만들어 내겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "국민주권정부도 그 뜻을 이어받아 인공지능 혁명과 에너지 전환이라는 거대한 물결을 주도해 나갈 것"이라며 "초격차 기술 확보와 신산업 생태계 구축으로 성장의 엔진을 힘차게 돌리고, 글로벌 무대에서 그 누구도 함부로 넘볼 수 없는 대체불가 대한민국을 향해 거침없이 나아가겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "국민의 삶을 따듯하게 보듬었던 대통령님의 철학도 이어가겠다"며 "국가 재정이 극도로 어렵던 시절에도 국민기초생활보장제도를 제정해 '복지는 시혜가 아니라 국민의 권리이자 생산적 투자'임을 선언한 그 깊은 뜻을 되새기겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령 “DJ 철학 잇겠다…AI 혁명과 에너지 전환 주도해 나갈것”

입력 2026.08.18 10:53

수정 2026.08.18 10:59

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이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 18일 고 김대중 전 대통령 서거 17주기를 맞아 “도약을 이끄는 성장과 온기를 나누는 포용을 두 축으로 삼아 국민 한 분, 한 분의 삶에 실질적인 변화를 만들어 내겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 국립현충원에서 열린 추모식에서 추도사를 통해 “위기를 극복하는 동시에 미래를 준비하신 대통령님의 혜안과 개척자 정신은 대한민국이 나아갈 방향을 알려주는 가장 뚜렷한 이정표”라며 이같이 말했다. 추도사는 강훈식 대통령비서실장이 대독했다.

이 대통령은 “대통령님께서는 국가가 벼랑 끝에 섰을 때조차 일찌감치 먼 미래를 내다보신 선구자셨다”며 “국난에 처한 나라를 일으키는 중에도 전국에 초고속 정보통신망을 구축하여 지식정보화 강국의 기틀을 만들고 K-컬처의 씨앗을 심었다”고 말했다.

이 대통령은 “국민주권정부도 그 뜻을 이어받아 인공지능(AI) 혁명과 에너지 전환이라는 거대한 물결을 주도해 나갈 것”이라며 “초격차 기술 확보와 신산업 생태계 구축으로 성장의 엔진을 힘차게 돌리고, 글로벌 무대에서 그 누구도 함부로 넘볼 수 없는 대체불가 대한민국을 향해 거침없이 나아가겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “국민의 삶을 따듯하게 보듬었던 대통령님의 철학도 이어가겠다”며 “국가 재정이 극도로 어렵던 시절에도 국민기초생활보장제도를 제정해 ‘복지는 시혜가 아니라 국민의 권리이자 생산적 투자’임을 선언한 그 깊은 뜻을 되새기겠다”고 밝혔다.

그러면서 “짙게 드리운 양극화의 그늘을 걷어내고 모든 국민의 삶을 든든하게 받쳐주는 사회적 안전 매트리스를 단단히 구축하며, 성장의 결실이 온 국민에게 골고루 돌아가도록 하는 것이 정부가 해야 할 일임을 한시도 잊지 않겠다”고 말했다.

이 대통령은 “김대중이라는 위대한 이정표를 항상 가슴에 품고 어떤 시련을 마주해도 주저함 없이 나아가겠다”며 “말보다 실천으로, 구호보다 성과로 국정의 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

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