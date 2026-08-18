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이순신이 삼도수군 지휘했던 곳도 파손···거제·통영 폭우에 구 대흥여관 등 국가유산 5곳 피해

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본문 요약

사흘간 경남 거제와 통영에 쏟아진 폭우로 한산도 이충무공 유적 등 국가유산 5곳이 침수되거나 파손되는 피해를 입었다.

국가유산청은 지난 16~17일 '통영 김상옥 생가', '통영 구 대흥여관', '통영 한산도 이충무공 유적', '통영 황리공소', '통영 소반장 공방' 등 5곳의 호우 피해 신고를 접수해 긴급 조치에 나섰다고 18일 밝혔다.

사적 '통영 한산도 이충무공 유적'에서는 나무가 쓰러지면서 기와와 담장이 파손되고 석축 일부도 무너졌다.

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이순신이 삼도수군 지휘했던 곳도 파손···거제·통영 폭우에 구 대흥여관 등 국가유산 5곳 피해

입력 2026.08.18 10:57

수정 2026.08.18 12:05

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  • 배문규 기자

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지난 사흘간 기록적인 폭우로 피해를 입은 통영 이충무공 유적의 모습. 국가유산청 제공

지난 사흘간 기록적인 폭우로 피해를 입은 통영 이충무공 유적의 모습. 국가유산청 제공

지난 사흘간 기록적인 폭우로 피해를 입은 통영 이충무공 유적의 모습. 국가유산청 제공

지난 사흘간 기록적인 폭우로 피해를 입은 통영 이충무공 유적의 모습. 국가유산청 제공

사흘간 경남 거제와 통영에 쏟아진 폭우로 한산도 이충무공 유적 등 국가유산 5곳이 침수되거나 파손되는 피해를 입었다.

국가유산청은 지난 16~17일 ‘통영 김상옥 생가’, ‘통영 구 대흥여관’, ‘통영 한산도 이충무공 유적’, ‘통영 황리공소’, ‘통영 소반장 공방’ 등 5곳의 호우 피해 신고를 접수해 긴급 조치에 나섰다고 18일 밝혔다. 확인된 건은 모두 통영 지역으로, 거제의 피해는 확인되지 않았다.

사적 ‘통영 한산도 이충무공 유적’에서는 나무가 쓰러지면서 기와와 담장이 파손되고 석축 일부도 무너졌다. 이곳은 임진왜란 당시 이순신 장군이 수군 본영을 설치하고 삼도수군을 지휘했던 곳으로, 제승당을 비롯해 충무사·수루 등이 남아 있다. 현재 관람객 출입을 통제 중이며, 국가유산청은 이날 긴급 현장 점검을 거쳐 복구 계획을 세울 예정이다.

통영에 있는 국가등록문화유산에서도 침수와 토사 유입 등의 피해가 잇따랐다. ‘통영 김상옥 생가’와 ‘통영 구 대흥여관’은 건물 일부가 물에 잠겨 배수 작업을 마쳤다. 한옥 성당인 ‘통영 황리공소’는 뒤쪽 석축이 무너지며 실내로 빗물이 들어왔다. 피해 상황을 확인하고 현장을 정리한 상태다. ‘통영 소반장 공방’은 기와 일부가 떨어지고 내부로 토사가 유입됐다. 피해 현장에는 방수포를 씌우고 안전시설을 설치하는 등 응급조치가 이뤄졌다.

기록적인 폭우로 피해를 입은 통영 구 대흥여관의 모습. 국가유산청 제공

기록적인 폭우로 피해를 입은 통영 구 대흥여관의 모습. 국가유산청 제공

기록적인 폭우로 피해를 입은 통영 소반장 공방. 국가유산청 제공

기록적인 폭우로 피해를 입은 통영 소반장 공방. 국가유산청 제공

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