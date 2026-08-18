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항암제 치료 효과 ‘칩’으로 먼저 살핀다···카이스트, 뇌종양 맞춤치료 기술 개발

입력 2026.08.18 11:02

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안송이 카이스트 기계공학과 교수팀 등 국내 연구진이 개발한 ‘혈액-뇌종양 장벽 칩’ 연구 개요. 카이스트 제공

안송이 카이스트 기계공학과 교수팀 등 국내 연구진이 개발한 ‘혈액-뇌종양 장벽 칩’ 연구 개요. 카이스트 제공

국내 연구진이 뇌종양 환자 종양세포와 뇌혈관 환경을 ‘칩’에 구현해 환자별 치료 반응을 미리 살필 수 있는 기술을 개발했다.

카이스트(KAIST)는 안송이 기계공학과 교수팀이 안중호 성균관대 교수, 임재준 분당차병원 교수, 강윤정 차의과학대 교수 연구팀과 공동으로 교모세포종 환자 치료 반응을 예측할 수 있는 환자 맞춤형 ‘혈액-뇌종양 장벽 칩’을 개발했다고 18일 밝혔다.

교모세포종은 암세포가 정상 뇌조직으로 빠르게 퍼지고 종양 특성도 환자마다 달라 치료가 어려운 가장 치명적인 악성 뇌종양 중 하나다.

교모세포종이 생기면 종양 주변 혈관 장벽 역시 변하는데 그 정도와 특성이 환자마다 달라 같은 치료제를 써도 효과가 달라질 수 있다.

현재는 교모세포종 환자 치료 반응 예측을 위해 종양 유전자나 바이오마커를 활용하지만, 환자마다 다른 종양 주변 혈관 환경과 실제 약물 반응까지 충분히 파악하기는 어려운 한계가 있다.

연구팀은 환자의 종양뿐 아니라 항암제가 종양까지 도달하는 길 역할을 하는 혈관 장벽을 함께 칩 위에 구현하는 방법으로 이런 한계를 넘어섰다.

환자에게서 얻은 교모세포종 세포와 뇌혈관 내비세포, 별아교세포를 작은 미세유체 칩 안에서 함께 배양해 실제 종양과 정상 뇌조직이 맞닿는 경계 부위와 유사한 환경을 만든 것이다. 여기에 혈관 주변 세포와 면역 세포도 추가할 수 있도록 칩을 설계해 실제 뇌종양 주변 혈관 환경을 보다 정밀하게 재현할 수 있게 했다.

연구팀은 이를 활용해 교모세포종 환자 3명의 종양 세포로 각각의 환자를 모사한 혈액-뇌종양 장벽 칩을 제작해 치료 반응을 실험했다. 실험 결과 기존 유전자 검사에서는 비슷한 치료 반응이 예상됐던 환자들의 혈관 장벽 특성과 치료제 반응이 칩에서는 다르게 나타났고, 칩에서 확인한 치료 반응은 실제 치료 경과와 높은 일치도를 보였다.

연구팀은 이번 연구 결과를 활용하면 환자 종양 세포로 만든 칩에 여러 치료제를 먼저 적용해보고 효과가 높은 치료 전략을 선별할 수 있으며, 신약 개발에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

카이스트 기계공학과 안송이 교수(앞쭐 오른쪽) 연구팀과 성균관대 이가은 박사과정·안중호 교수, 분당차병원 임재준 교수, 차의과학대 강윤정 교수(위쪽 원 안 왼쪽부터). 카이스트 제공

카이스트 기계공학과 안송이 교수(앞쭐 오른쪽) 연구팀과 성균관대 이가은 박사과정·안중호 교수, 분당차병원 임재준 교수, 차의과학대 강윤정 교수(위쪽 원 안 왼쪽부터). 카이스트 제공

안 교수는 “이번 연구는 환자 유래 종양 세포와 혈액-뇌종양 장벽을 함께 재현해 환자마다 다른 치료 반응을 실제와 가깝게 평가할 수 있는 플랫폼을 제시한 것”이라며 “향후 보다 많은 환자를 대상으로 검증하면 교모세포종 환자의 맞춤형 치료 전략 수립과 신약 개발을 위한 전임상 평가 플랫폼으로 발전할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

카이스트 류민수 기계공학과 박사과정 학생과 이가은 성균관대 박사과정 학생이 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료·나노분야 국제학술지 ‘스몰(Small)’ 표지 논문으로 선정됐다.

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