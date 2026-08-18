정선군, AI 기반 공영버스 이용객 분석시스템 운영···승·하차 현황 자동 인식

강원 정선군은 이달부터 인공지능(AI)을 기반으로 한 ‘공영버스 이용객 분석시스템’을 정식 운영한다고 18일 밝혔다.

공영버스인 ‘와와버스’ 37대에 도입된 이번 시스템은 승차 문 상단에 설치된 AI 카메라를 활용해 승객의 승·하차 현황을 자동으로 인식하는 방식으로 운영된다.

이용객은 교통카드를 태그하거나 별도의 절차 없이 더욱 편리하게 와와버스를 이용할 수 있다.

정선군은 지난해 7월부터 공영버스 전면 무료화 정책을 시행한 이후 이용객 편의성을 높이는 동시에 정확한 이용 데이터를 확보하기 위해 AI 기반 분석시스템을 도입했다.

AI 시스템을 통해 확보되는 데이터는 노선별 이용 현황, 정류장별 승·하차 빈도, 시간대별 이용 변화, 지역별 이동 수요 등은 배차 조정과 노선 개선, 신규 교통서비스 발굴 등 다양한 분야에서 활용될 예정이다.

이덕종 정선군 교통관리사업소장은 “이번 시스템 도입은 공영버스 운영 방식을 데이터 중심으로 전환하는 계기가 될 것”이라며 “축적된 데이터를 기반으로 교통정책의 객관성과 효율성을 높이고, 지역 여건에 맞는 지속 가능한 대중교통 서비스를 만들어나가겠다”고 말했다.

한편 정선군의 공영버스인 ‘와와버스’의 연간 이용객은 100만 명을 넘어섰다.