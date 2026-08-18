전재수호 부산 첫 공공기관장은 ‘복지’ 분야···복지 실무 참모도 영입

전재수 부산시장이 복지 분야 관련 공공기관장과 참모를 잇따라 임명했다. 기존 부산시 정무직에는 복지 전문가가 없었던 터라 ‘초고령사회’(65세 이상 인구 20% 초과) 부산이 당면한 현실을 반영한 인사라는 평가가 나온다.

18일 부산시에 따르면 전 시장은 이날 오후 손지현 신라대 상담치료복지학과 교수를 신임 사회서비스원 원장으로 임명한다. 손 원장은 전 시장의 인수위에 참여해 ‘건강한 시민행복’ 분과장을 지내기도 했다.

손 원장은 이날부터 3년간 지역 맞춤형 돌봄 구축 등 사회서비스 체계 향상과 관련된 업무를 맡을 것으로 예상된다. 손 원장은 부산 지역에서 10년 넘게 교수로 재직한 사회복지 분야 전문가이다. 특히 지역사회 통합 돌봄과 지역사회보장협의체 등 사회복지 관련 정책 연구 경험이 많은 것으로 알려졌다.

손 원장은 “부산시, 복지·의료기관 등과 협력 체계를 강화하고, 빅데이터 분석 등을 통해 부산형 사회서비스 모델 발굴을 위해 노력하겠다”라고 말했다.

부산시는 이날 전 시장의 실무 보좌진으로 손가연 사회복지보좌관, 김병건 미래전략 보좌관, 김승용 제도개선보좌관이 임명됐다고 밝혔다. 손 보좌관은 인수위 사회복지 분과 자문위원을 지낸 인물이다. 기존 복지 정책 점검과 사회안전망 구축 등에 나설 예정이다.

김병건 미래전략보좌관은 변호사 출신으로 지역 신성장 동력발굴 등을 맡는다. 김승용 제도개선 보좌관은 전 시장의 국회의원 시절 보좌진으로 활동했다. 전 시장 공약 이행 등을 맡을 것으로 알려졌다.

부산은 2021년 이미 초고령사회에 진입한 탓에 복지 관련 정책이 핵심으로 꼽힌다. 전 시장 취임 당시 시민단체 일부에서는 ‘사회복지 전문 참모가 보이지 않는다’는 우려가 나오기도 했다.