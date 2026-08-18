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전재수 부산시장이 복지 분야 관련 공공기관장과 참모를 잇따라 임명했다.

손 원장은 "부산시, 복지·의료기관 등과 협력 체계를 강화하고, 빅데이터 분석 등을 통해 부산형 사회서비스 모델 발굴을 위해 노력하겠다"라고 말했다.

부산시는 이날 전 시장의 실무 보좌진으로 손가연 사회복지보좌관, 김병건 미래전략 보좌관, 김승용 제도개선보좌관이 임명됐다고 밝혔다.

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전재수호 부산 첫 공공기관장은 ‘복지’ 분야···복지 실무 참모도 영입

입력 2026.08.18 11:05

  • 김준용 기자

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전재수 부산시장이 지난 14일 오전 부산시청 브리핑룸에서 2026년 제3차 추가경정예산안 브리핑을 진행하고 있다. 부산시 제공

전재수 부산시장이 지난 14일 오전 부산시청 브리핑룸에서 2026년 제3차 추가경정예산안 브리핑을 진행하고 있다. 부산시 제공

전재수 부산시장이 복지 분야 관련 공공기관장과 참모를 잇따라 임명했다. 기존 부산시 정무직에는 복지 전문가가 없었던 터라 ‘초고령사회’(65세 이상 인구 20% 초과) 부산이 당면한 현실을 반영한 인사라는 평가가 나온다.

18일 부산시에 따르면 전 시장은 이날 오후 손지현 신라대 상담치료복지학과 교수를 신임 사회서비스원 원장으로 임명한다. 손 원장은 전 시장의 인수위에 참여해 ‘건강한 시민행복’ 분과장을 지내기도 했다.

손 원장은 이날부터 3년간 지역 맞춤형 돌봄 구축 등 사회서비스 체계 향상과 관련된 업무를 맡을 것으로 예상된다. 손 원장은 부산 지역에서 10년 넘게 교수로 재직한 사회복지 분야 전문가이다. 특히 지역사회 통합 돌봄과 지역사회보장협의체 등 사회복지 관련 정책 연구 경험이 많은 것으로 알려졌다.

손 원장은 “부산시, 복지·의료기관 등과 협력 체계를 강화하고, 빅데이터 분석 등을 통해 부산형 사회서비스 모델 발굴을 위해 노력하겠다”라고 말했다.

부산시는 이날 전 시장의 실무 보좌진으로 손가연 사회복지보좌관, 김병건 미래전략 보좌관, 김승용 제도개선보좌관이 임명됐다고 밝혔다. 손 보좌관은 인수위 사회복지 분과 자문위원을 지낸 인물이다. 기존 복지 정책 점검과 사회안전망 구축 등에 나설 예정이다.

김병건 미래전략보좌관은 변호사 출신으로 지역 신성장 동력발굴 등을 맡는다. 김승용 제도개선 보좌관은 전 시장의 국회의원 시절 보좌진으로 활동했다. 전 시장 공약 이행 등을 맡을 것으로 알려졌다.

부산은 2021년 이미 초고령사회에 진입한 탓에 복지 관련 정책이 핵심으로 꼽힌다. 전 시장 취임 당시 시민단체 일부에서는 ‘사회복지 전문 참모가 보이지 않는다’는 우려가 나오기도 했다.

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