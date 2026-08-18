“정류소 명칭 판매합니다” 울산시, 시내버스 정류소 명칭 유상 판매

울산시는 다음달 14~16일까지 ‘2026년 시내버스 정류소 명칭병기 유상판매 사업’ 응찰자를 모집한다고 18일 밝혔다.

이 사업은 시내버스 정류소 명칭을 민간에 유상 판매해 기업에는 광고 기회를 제공하고, 시는 세외수입을 확보하는 것이 목적이다.

판매 대상은 학성로·중앙로·삼산로·화봉로·구영로 등 상권이 형성된 지역의 승강장이 설치된 버스정류소 129곳이다.

응찰 희망 업체는 모집 기간 울산시 대중교통과를 직접 방문해 입찰서류를 제출하면 된다. 정류소별 기초금액을 기준으로 최고 금액을 제시한 업체 가운데 울산시 대중교통개선위원회 심의를 통과한 업체가 최종 선정된다.

선정된 업체는 3년간 해당 정류소 표지판과 노선안내도, 승강장 명칭, 버스 안내방송 등에 자사 이름을 함께 표시할 수 있다. 판매를 통해 발생한 세외수입은 정류소 표지판 등 시설 정비 등에 재투자된다.

이 사업은 2019년 울산시 공무원 연구모임에서 시작돼 전국 최초로 도입됐다. 2020년에는 지방재정 우수사례 발표에서 우수시책으로 선정돼 국무총리 기관 표창을 받았다.

울산시는 2021년부터 현재까지 26개 정류소 명칭을 판매해 총 6억1500만원 수익을 올렸다.