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전화 한 통에 어르신 택시 불러주는 ‘120 동행콜택시’, 더 간편해졌다

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본문 요약

스마트폰에 익숙하지 않은 어르신이 전화 한 통으로 택시를 부를 수 있는 서울시 '동행 콜택시' 연결 방법이 한층 간편해졌다.

서울시는 지난 13일 동행 콜택시 서비스 연결 절차를 개선한 데 이어 다음달부터 운영 시간도 확대한다고 18일 밝혔다.

이번 서비스 확대에 맞춰 사업명도 '동행 온다 콜택시'에서 '120 동행 콜택시'로 바꿨다.

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전화 한 통에 어르신 택시 불러주는 ‘120 동행콜택시’, 더 간편해졌다

입력 2026.08.18 11:15

  • 노도현 기자

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일러스트 | NEWS IMAGE

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스마트폰에 익숙하지 않은 어르신이 전화 한 통으로 택시를 부를 수 있는 서울시 ‘동행 콜택시’ 연결 방법이 한층 간편해졌다. 다음달부터는 운영 시작 시간도 오전 8시로 1시간 앞당겨진다.

서울시는 지난 13일 동행 콜택시 서비스 연결 절차를 개선한 데 이어 다음달부터 운영 시간도 확대한다고 18일 밝혔다. 이번 서비스 확대에 맞춰 사업명도 ‘동행 온다 콜택시’에서 ‘120 동행 콜택시’로 바꿨다.

지난 7월 도입된 동행 콜택시는 ‘02-120(다산콜센터)’ 또는 ‘1855-0120(동행 콜택시 전용 콜센터)’으로 전화를 걸면 택시를 호출할 수 있는 서비스다. 기존에는 ‘02-120’으로 전화하면 다산콜센터 상담사와 통화한 뒤 전용 콜센터로 연결되는 절차를 거쳐야 했다. 개선 후에는 음성 안내에 따라 6번을 누르면 동행 콜택시 전용 콜센터로 바로 연결된다.

동행 콜택시 콜센터 상담원에게 출발지와 목적지를 말하면 인근 택시를 배차하고 차량 위치·번호 등 배차 정보를 문자나 카카오톡 알림톡으로 보내준다. 호출료는 무료다.

다음달 1일부터는 병원 방문 수요 등을 고려해 운영 시작 시간을 오전 9시에서 오전 8시로 1시간 앞당긴다. 종료 시간은 오후 10시로 이전과 같다. 서울시가 지난 1~7월 운행 완료 데이터를 분석한 결과 오전 시간대 이용한 사례가 1만7000건으로 전체의 37.8%를 차지했다. 오전 9~10시 이용 인원의 약 15%는 병원 방문 목적으로 콜택시를 이용한 것으로 나타났다.

월간 은행 완료 건수는 지난해 7월 909건에서 지난달 1만968건으로 10배 이상 늘었다. 누적 운행 완료 건수도 6만3000건을 넘어섰다.

서울시는 이용 증가에 맞춰 콜센터 상담인력 2명을 추가로 채용할 계획이다. 여장권 서울시 교통실장은 “병원 방문과 외출 등 어르신의 일상 이동을 지원하는 생활밀착형 교통 서비스로 자리매김하도록 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.

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