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강원 강릉시는 18일 직원들이 자발적으로 기부한 공적 항공마일리지를 활용해 마련한 약 433만 원 상당의 물품 472개를 강릉보육원에 전달했다고 밝혔다.

강릉시는 이러한 공적 자원을 지역사회에 환원하기 위해 항공마일리지 기부를 추진했다.

이번에 공적 항공마일리지를 보유한 직원 31명이 자발적으로 참여해 모두 43만3350 마일리지를 모았다.

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강릉시청 공무원, 공적 항공마일리지로 나눔 실천···지역 아동시설 지원

입력 2026.08.18 11:15

  • 최승현 기자

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강릉시청 전경. 강릉시 제공

강릉시청 전경. 강릉시 제공

강원 강릉시는 18일 직원들이 자발적으로 기부한 공적 항공마일리지를 활용해 마련한 약 433만 원 상당의 물품 472개를 강릉보육원에 전달했다고 밝혔다.

공무 국외 출장으로 적립된 공적 항공마일리지는 공무 목적에 한해 사용할 수 있다.

이처럼 사용 여건의 제약으로 인해 유효기간 내 활용하지 못하고 소멸하는 경우가 적지 않았다.

강릉시는 이러한 공적 자원을 지역사회에 환원하기 위해 항공마일리지 기부를 추진했다.

이번에 공적 항공마일리지를 보유한 직원 31명이 자발적으로 참여해 모두 43만3350 마일리지(약 433만 원 상당)를 모았다.

이후 항공사 마일리지 몰에서 구매한 물품을 강릉보육원에 전달했다.

전달 물품은 곰탕, 육포, 빵, 간식 등 총 6개 품목 472개다.

김중남 강릉시장은 “공직자들의 자발적인 참여로 모인 공적 항공마일리지가 지역 아이들에게 따뜻한 응원과 희망으로 전달되기를 바란다”며 “앞으로도 공공자원의 가치를 높이고 지역사회와 함께하는 나눔 문화를 지속해서 실천해 나가겠다”라고 말했다.

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