홍천군, 예비 귀농·귀촌인 위한 농지·빈집 정보 제공

강원 홍천군은 예비 귀농·귀촌인의 안정적인 정착을 지원하기 위해 농지와 빈집 매물 정보를 제공하는 ‘농지·빈집 정보 게시판’을 운영한다고 18일 밝혔다.

농지와 빈집 매물 정보는 홍천군농업기술센터 인터넷 홈페이지의 ‘농지·빈집 정보 게시판’ 등을 통해 확인할 수 있다.

게시판에서 위치와 면적, 거래금액, 특이사항 등 각종 정보를 확인할 수 있어 실수요자와의 거래 통로 역할을 할 것으로 기대된다.

정보 제공자의 개인정보 보호를 위해 연락처는 공개하지 않는다

관심 있는 매물에 대한 문의는 홍천군농업기술센터 귀농귀촌팀을 통해 안내받을 수 있다.

농지 또는 빈집 매물 등록을 희망하는 경우 ‘농지 및 빈집 정보 제공 동의서’를 작성해 홍천군농업기술센터를 방문하거나 전자우편으로 제출하면 된다.

홍천군농업기술센터 신청 내용을 검토한 후 게시판에 등록하게 된다.

윤선화 홍천군농업기술센터 소장은 “농지와 빈집 매물 정보를 지속적으로 확보해 예비 귀농·귀촌인에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.