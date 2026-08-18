육거리종합시장 ‘백년시장’으로…청주시, 165억원 들여 지역 상권 활성화

전국 5대 전통시장으로 꼽히는 충북 청주 육거리종합시장이 ‘백년시장’으로 새롭게 태어난다.

청주시는 육거리종합시장과 성안길 등 원도심 일대 4개 핵심 상권에 총 165억 원을 투입해 상권활성화에 나선다고 18일 밝혔다.

청주시는 우선 중소벤처기업부 ‘지역상권 육성사업’ 공모를 통해 백년시장 육성사업 대상지로 선정된 육거리시장을 대상으로 지역 정체성을 살린 통합 브랜드와 6개의 테마거리를 조성한다.

1906년에 형성된 육거리시장은 8만6000㎡ 면적에 385개의 점포가 들어서 있는 전국에서 다섯 번째 규모의 거대 시장이다. 청주시는 지역 유명 셰프와 시장 내 ‘핵점포’와 대표 먹거리를 발굴하고, 야시장 먹거리 경연대회를 여는 등 젊은 층을 겨냥한 콘텐츠 개발에 나선다.

시장 입구 환경 정비와 함께 야간 경관 조명, 역사적 상징 조형물도 설치된다. 특히 육거리시장 지하에 묻혀 있는 ‘남석교’를 관광 상품화한 역사·문화 테마거리로 만들어진다.

고려시대에 지어진 것으로 추정되는 남석교는 길이 80여m, 높이 2m 규모로, 조선시대 이전 돌다리로는 국내 최대 길이다. 예로부터 정월 대보름 답교놀이 명소로 유명했으나, 1920년대 일제가 무심천 물줄기를 메워 도로를 내면서 땅속에 묻혔다.

청주시는 남석교 구간의 상징성을 살려 육거리시장만의 차별화된 볼거리를 제공할 예정이다.

육거리시장 외에도 소나무길, 성안길, 운리단길 등 쇠락해 가는 원도심 상권 3곳에서도 활성화 사업이 진행된다.

소나무길에는 골목 문화공간 정비, 상권 내 주요 테마거리 조성 등 사업이 추진된다. 또 지역 특화 축제 기획·운영과 상인 역량강화 교육도 진행될 예정이다. 성안길에는 빈 상가를 활용한 ‘디저트 창업 스튜디오’가 들어서고 직지를 모티브로 한 특화 메뉴가 개발된다. 운리단길에는 직지 기록문화와 공방을 결합한 골목 브랜드를 구축한다.

이번 사업에 투입되는 예산은 국비 81억7000만원을 포함해 총 165억원이다.

청주시 관계자는 “직지와 성안길, 전통시장 등 지역 고유 역사·문화 자원을 활용해 원도심을 매력적인 특화상권으로 키워가겠다”고 말했다.