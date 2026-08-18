이노스페이스 준궤도 로켓 ‘세빛’ 발사 준비 끝…20일 첫 비행

알칸타라 우주센터에서 이륙 고도 100㎞ 이하 비행 목표 과학연구·전자부품 검증 활용

첫 발사를 앞둔 국내 민간우주기업 이노스페이스의 준궤도 로켓 ‘세빛’에 대한 기술 점검이 최종 완료됐다. 발사는 브라질 소재 우주센터에서 오는 19일(현지시간) 시도된다. 고도 100㎞ 이하 낮은 고도까지 올라가도록 고안된 세빛은 적은 비용으로 과학 탑재체를 이송하고, 우주 환경에서 전자 부품 내구성을 시험하는 일 등에 사용될 예정이다.

이노스페이스는 자체 개발한 세빛의 첫 시험 비행을 위한 ‘최종 리허설(WDR)’을 브라질 알칸타라 우주센터에서 14일 완료했으며, 이를 통해 연료·산화제 충전과 발사통제시스템·지상설비·비행체 점검 등을 실시했다고 18일 밝혔다.

WDR 결과를 분석한 이노스페이스는 오는 19일 오후 3시45분(한국시간 20일 오전 3시45분) 알칸타라 우주센터에서 세빛을 발사할 계획이라고 발표했다. 날씨와 기술 여건 등을 고려한 이륙 가능 기간인 ‘발사 윈도’는 오는 28일까지다.

세빛은 추력 3t급 엔진이 달린 1단형 기체다. 고도 100㎞ 이하까지 상승했다가 포물선을 그리며 지상으로 낙하한다. 지구 주변을 뱅글뱅글 돌지 않는다는 뜻이다. 이 때문에 준궤도 로켓이라고 부른다.

무중력과 희박한 공기 밀도 같은 ‘우주의 맛’을 잠시 본 뒤 신속히 지구로 떨어진다. 지구 밖 환경을 조사하기 위한 소형 과학 탑재체나 우주 환경에서 성능·내구성을 시험하려는 전자 부품 등이 실릴 예정이다.

반면 ‘궤도 로켓’은 대개 고도 400~500㎞ 이상으로 치솟고, 주로 인공위성을 띄우는 데 쓰인다. 스타링크용 위성을 운송하는 데 사용되는 미국 민간우주기업 스페이스X의 ‘팰컨9’ 등이 궤도 로켓이다. 기계적 구조가 복잡하고, 개발 비용도 많이 든다. 세빛 같은 준궤도 로켓은 적은 비용으로도 우주에서 각종 시험과 연구를 수행할 수 있는 수단이라는 뜻이다.

이노스페이스는 이번 첫 시험 비행에서 세빛의 유도·항법·제어 체계 등을 검증할 것이라고 밝혔다. 이를 통해 향후 실제 운송 서비스를 고객에게 제공하기 위한 비행 데이터를 확보할 예정이다.

김수종 이노스페이스 대표는 “반복 비행을 통해 신뢰성을 높이는 과정이 중요한 만큼, 이번 첫 시험 비행을 통해 확보한 데이터와 운용 경험을 바탕으로 준궤도 검증 서비스 모델을 단계적으로 발전 시켜 나가겠다”고 말했다.