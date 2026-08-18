대장홍대선 상암역·성산역 굴착공사 한다···마포구, 보류입장 뒤집어

홍대입구역 위치변경 관련 소송은 그대로

대장홍대선 상암역·성산역 설치가 속도를 낼 전망이다.

서울 마포구는 지난 13일 ‘2026년 하반기 도로관리심의회’에서 대장홍대선 109정거장 ‘상암역’과 110정거장 ‘성산역’에 대한 도로관리 안건을 가결했다고 18일 밝혔다. 상반기 심의에서 보류됐던 상암역·성산역 굴착공사가 이번 가결로 차질 없이 추진될 것으로 보인다.

구는 지난 상반기 심의에서 111정거장 ‘홍대입구역’ 위치 조정과 DMC역 등 추가를 요구하는 소송이 진행 중인 점을 고려해 상암역·성산역 인허가 안건을 보류한 바 있다. 하지만 구는 이번 심의에서 해당 소송이 상암역·성산역 도로관리 사항과는 직접적 관련성이 없다고 판단, 소송과 별개로 상암역·성산역 굴착을 허가하기로 했다.

구 관계자는 “7월에 진행한 ‘주민과의 대화’에서 대장홍대선 사업의 신속한 추진과 교통 여건 개선을 바라는 목소리가 이어졌다”며 “대장~홍대 광역철도 사업 자체의 조속한 추진과 역사 위치 조정 등 지역 현안 해결은 별개 문제가 아니라 크게 보면 하나의 목표라는 것에서 비롯됐다”고 설명했다.

대장홍대선 전체 노선의 사업 속도를 높여야 한다는 점도 이번 심의의 주요 배경이 됐다. 부천시 구간은 이미 공사가 시작됐고, 강서구와 양천구도 도로관리심의를 마친 만큼 마포구 역시 노선 전체의 사업 연계성과 시급성을 고려할 때 심의를 더 미뤄서는 안 된다는 게 구의 판단이다.

다만 홍대입구역 위치 조정과 관련한 사항은 이번 하반기 심의에서도 검토를 보류하기로 했다. 현재 마포구가 국토교통부를 상대로 진행 중인 민간투자사업 실시계획 승인처분 취소소송과 함께 주민들이 지속적으로 요구해온 역사 위치 조정 문제를 충분히 살펴볼 필요가 있다는 판단에서다.

구는 대장홍대선 홍대입구역 위치를 충분히 검토하고, 국토부 등 관계 기관과 협의해 이용자 편의와 지역 교통 여건을 높일 수 있는 합리적인 방안을 마련한다는 계획이다. 또 주민들이 원하는 DMC역 추가 설치도 관철해 나간다는 방침이다.

유동균 마포구청장은 “주민 편익을 가져오는 구간은 속도감 있게 추진하고, 필요로 하는 교통망도 하루빨리 갖출 수 있도록 행정력을 아끼지 않겠다”며 “주민의 의견을 수렴해 지역 교통의 변화가 실질적인 혜택으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.