현재 고1이 치를 2029학년도 수능, 2028년 11월16일 시행

올해 고등학교 1학년 학생들이 치를 2029학년도 대학수학능력시험(수능)이 2028년 11월16일 시행된다.

교육부는 18일 2029학년도 수능 시행일과 시험 영역, 출제 형식 등을 발표했다. 2029학년도 수능에는 국어·수학·탐구 영역의 선택과목 폐지 등 2028학년도부터 적용되는 수능 체제가 동일하게 적용된다.

이에 따라 수험생들은 국어·수학·사회탐구·과학탐구·직업탐구 영역에서 선택과목 없이 같은 기준과 내용으로 시험을 치른다. 제2외국어·한문 영역은 9개 과목 가운데 1개 과목을 선택해 응시할 수 있다. 한국사는 필수 응시 영역이다.

통합된 수능 체제에 따라 탐구 영역의 문항 수와 시험 시간은 현행 체제와 달라진다. 사회·과학·직업탐구는 영역별 25문항이 출제되며 시험 시간은 40분이다. 사회·과학탐구를 선택한 수험생은 사회탐구와 과학탐구에 모두 응시해야 한다.

성적은 2028년 12월8일 통지된다. 한국사·영어·제2외국어·한문 영역은 절대평가로 등급만 기재되며 이외 시험 영역은 표준점수와 백분위, 등급이 제공된다.

부정행위에 대한 조치도 적용된다. 부정행위자의 해당 연도 시험 결과는 무효 처리되고 다음 연도 수능 응시 자격이 정지된다. 다만 시험 종료령 이후 답안을 작성하거나 수정하는 행위, 감독관의 물품 관련 조치에 따르지 않는 행위 등 교육부 장관이 정하는 경미한 부정행위의 경우 해당 연도 시험만 무효 처리하고 다음 연도 응시 자격은 정지하지 않는다.

한국교육과정평가원은 출제 원칙 등 수능 시행에 대한 구체적인 내용을 담은 2029학년도 대학수학능력시험 시행 기본계획을 2028년 3월 공고할 예정이다.