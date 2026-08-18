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미 폴리티코 “시진핑, 9월 유엔 총회 불참하고 트럼프와 회담할 듯”

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본문 요약

시진핑 중국 국가주석이 다음 달 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 미국을 방문하는 동안 유엔 총회에 참석해 연설할 계획은 없을 것으로 보인다고 미 정치 전문지 폴리티코가 17일 보도했다.

시 주석의 유엔 총회 불참은 미국 외교가에서 의외로 받아들여지는 것으로 보인다.

폴리티코는 미국 외교가에서는 시 주석이 유엔 총회에 참석해 미국·이란 전쟁과 대비되는 중국의 글로벌 평화 구상을 제시할 것이라는 추측이 널리 퍼져 있었다고 전했다.

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미 폴리티코 “시진핑, 9월 유엔 총회 불참하고 트럼프와 회담할 듯”

입력 2026.08.18 12:59

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“시 주석 23~25일 미국 방문”

시진핑 중국 국가주석이 17일 베이징 인민대회당에서 열린 장쩌민 탄생 100주년 기념 대회에서 연설하고 있다./신화AP연합뉴스

시진핑 중국 국가주석이 17일 베이징 인민대회당에서 열린 장쩌민 탄생 100주년 기념 대회에서 연설하고 있다./신화AP연합뉴스

시진핑 중국 국가주석이 다음 달 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 미국을 방문하는 동안 유엔 총회에 참석해 연설할 계획은 없을 것으로 보인다고 미 정치 전문지 폴리티코가 17일(현지시간) 보도했다.

폴리티코에 따르면 시 주석은 다음 달 23일 늦은 밤에 미국에 도착한다. 24일 트럼프 대통령과 회담하고 25일 출국할 예정이다. 22일부터 일주일간 뉴욕에서 열리는 유엔 총회에 참석할 계획은 없다. 폴리티코는 시 주석 방미 일정에 정통한 4명의 관계자를 인용해 이같이 전했다. EU 측 외교관을 인용해 중국 측이 시 주석 방미를 앞두고 뉴욕에 사전 조사단을 파견하지 않았다고도 전했다.

폴리티코는 백악관 측은 시 주석이 9월 24일 백악관을 방문할 예정이라는 사실만 확인했으며, 중국 대사관과 뉴욕 주재 미국 유엔 대표부 모두 사실확인 요청에 응하지 않았다고 전했다.

시 주석의 유엔 총회 불참은 미국 외교가에서 의외로 받아들여지는 것으로 보인다. 폴리티코는 미국 외교가에서는 시 주석이 유엔 총회에 참석해 미국·이란 전쟁과 대비되는 중국의 글로벌 평화 구상을 제시할 것이라는 추측이 널리 퍼져 있었다고 전했다. 시 주석은 브릭스(BRICS) 정상회의 등 국제무대에서 중국은 국제기구를 존중하는 다자질서의 수호자 역할을 하겠다고 강조해 왔다.

시 주석이 뉴욕을 방문해 유엔 총회에서 연설을 한 것은 2015년 열린 유엔 창립 70주년 기념식이 마지막이다. 시 주석은 코로나19 대유행이 한창이던 2021년 유엔 총회에서 화상으로 연설하며 미국의 아프가니스탄 실패를 에둘러 언급하고 개발도상국에 중국의 경제발전 모델을 기반으로 다극적 세계질서를 구축해야 한다고 연설했다.

시 주석은 올해 해외 순방 일정을 많이 잡지 않고 있으며 짧게 끝내고 있다. 올해 상반기에만 베이징에서 최소 17명의 해외 정상을 접견한 반면 해외 순방은 지난 6월 8~9일 김정은 북한 국무위원장과의 회담을 위해 평양을 방문한 것이 전부다. 지난해에는 4월 베트남, 말레이시아, 태국 등 동남아 3개국과 7월 카자흐스탄을 방문했으며, 10월에는 경주에서 열린 아시아·태평양 경제협력체(APEC) 정상회의에 참여했다.

시 주석이 8월 말 우즈베키스탄에서 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의와 9월 인도에서 열리는 브릭스 정상회의에 참석할지 주목된다.

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