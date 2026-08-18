국무회의 참석한 오세훈 “‘닥공’도 원칙 있어야···용산공원 아파트 안 돼” 정부안 반대 입장 피력

을지국무회의 참석 후 SNS서 입장 밝혀

오세훈 서울시장이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에 참석해 “용산공원에 아파트를 지어서는 안 된다”는 반대 의견을 밝혔다.

오 시장은 국무회의 참석 후 페이스북에 “용산공원은 서울 한복판에 마지막으로 남은 대규모 녹지”라며 “뉴욕의 센트럴파크, 런던의 하이드파크, 파리의 뤽상부르공원처럼 세계 도시들이 도심 한복판의 녹지를 도시의 상징이자, 미래 세대를 위한 자산으로 지켜왔듯 용산공원 역시 서울의 미래를 위해 반드시 지켜야 할 소중한 공간”이라고 적었다.

그러면서 “그렇기에 역대 민주당 출신 대통령들 역시 용산공원을 함부로 훼손해서는 안 된다는 원칙을 견지해온 것”이라고 했다.

오 시장은 서울의 부족한 녹지와 관련해 언급했다. 그는 “서울은 산지가 많아 전체 공원 면적만 보면 녹지가 충분해 보일 수 있지만 시민들이 일상에서 누릴 수 있는 도보생활권 공원면적은 1인당 5.7㎡에 불과하다”며 “주택의 숫자만큼 중요한 것이 시민의 삶의 질”이라고 강조했다.

이어 “당장 주택 추가 공급이 필요하다고 해서 미래 세대가 누려야 할 몫까지 소진하는 것은 결국 미래 세대의 삶을 희생시키는 일”이라고 덧붙였다.

오 시장은 또 이날 국무회의에서 용산공원을 훼손하는 일만큼은 정부가 충분한 사회적 논의와 국민적 공감대 없이 강행해서는 안 된다는 입장도 밝혔다고 전했다. 그는 “‘닥공(닥치고 공급)’에도 원칙이 있다”며 “주택은 다른 곳에도 지을 수 있지만 한번 사라진 도심 녹지는 다시 만들기 어렵다”고 밝혔다.

오 시장은 정부의 지난 8.13주택공급안 발표에 담기지 않았던 규제 완화도 다시 한번 건의했다고 밝혔다. 그러면서 “조합원 지위 양도 제한과 용적률, 임대주택 비율 등 반드시 풀어야 할 규제가 여전히 남아있다”고 밝혔다. 또 “부동산 세제와 실거주 규제 등 정부의 부동산 정책 기조 전반에 대한 재검토도 요청드렸다”고 덧붙였다.