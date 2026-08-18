“과천시 학교밖청소년지원센터 부실 운영”···청소년들, 과천시 상대 손해배상소송

경기 과천시 학교밖청소년지원센터를 이용해온 청소년들이 센터의 부실 운영과 전담 직원 부당해고로 지원이 단절됐다며 과천시를 상대로 손해배상 소송을 제기했다.

과천시 학교밖청소년지원센터(지원센터)를 이용해 온 청소년 8명과 양육자 13명은 시민단체 정치하는엄마들과 함께 18일 오전 서울서부지방법원 앞에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

원고 측에 따르면 지원센터는 지난해 12월 학교 밖 청소년들과 대면상담을 하며 사례 관리·검정고시·진로 지원 등을 담당해 온 전담 직원을 해고했다. 이후 상당 기간이 지나도록 후임 인력을 배치하지 않았다.

지원센터를 이용해온 청소년들은 전담 직원의 공백으로 인해 그동안 어렵게 쌓아온 신뢰 관계와 지원의 연속성이 갑작스럽게 끊겼다고 주장하고 있다.

원고 측은 센터가 법령이 요구하는 독립된 상담실·교육실 등을 실제로 갖추지 않았음에도 이를 갖춘 것처럼 허위로 신고해 위탁을 유지해왔다고 주장한다.

원고 측 대리를 맡은 박인숙 변호사는 “이번 소송은 학교 밖 청소년들이 제대로 된 시스템 안에서 지원받을 권리가 있고, 그 권리를 침해한 기관과 지방자치단체, 책임자는 법적 책임을 질 수 있다는 점을 분명히 해 청소년의 권리가 기관 대표자 등의 자의적인 판단이나 잘못된 운영에 따라 가볍게 다루어지지 않도록 하기 위한 소송”이라며 “법이 정한 공간과 인력, 국가가 지원한 예산은 실제 학교 밖 청소년의 상담과 교육, 진로와 자립을 위해 사용돼야 한다”고 했다.

김숙영 정치하는엄마들 공동대표는 “센터는 과천시장과 재단 대표이사의 사유재산이 아니다. 학교 밖 청소년들이 직접 원고로 나서서 과천시와 재단의 책임을 묻는 것은 학교밖청소년센터의 주인이 청소년 당사자라는 선언”이라며 “정치하는엄마들은 원고단은 적극 지지한다. 전국의 학교밖청소년지원센터가 부실 운영되고 있진 않은지, 전국의 학교 밖 청소년들이 법이 정한 권리를 박탈당하고 있진 않은지 전수 조사에 착수할 것”이라고 밝혔다.