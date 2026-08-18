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본문 요약

경찰이 정치권 로비 의혹을 받고 있는 아파트 시행사에 대한 본격적인 수사에 착수했다.

이번 압수수색은 시행사와 대표 B씨에 대해 제기된 정치권 로비 의혹을 규명하기 위해 이뤄졌다.

대표 B씨는 2021년부터 2023년까지 아파트 시행 사업을 추진하는 과정에서 오영훈 전 제주도지사 보좌진을 상대로 금품을 전달하고 유흥주점에서 접대했다는 의혹을 받고 있다.

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경찰 ‘정관계 로비의혹’ 아파트 시행사 본격 수사 착수···압수수색

입력 2026.08.18 13:54

  • 박미라 기자

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제주경찰청.

제주경찰청.

경찰이 정치권 로비 의혹을 받고 있는 아파트 시행사에 대한 본격적인 수사에 착수했다.

제주경찰청은 18일 오전 제주시 애월읍에 있는 A아파트 분양사무실에 수사관을 보내 압수수색을 벌이고 있다.

이번 압수수색은 시행사와 대표 B씨에 대해 제기된 정치권 로비 의혹을 규명하기 위해 이뤄졌다.

대표 B씨는 2021년부터 2023년까지 아파트 시행 사업을 추진하는 과정에서 오영훈 전 제주도지사 보좌진을 상대로 금품을 전달하고 유흥주점에서 접대했다는 의혹을 받고 있다. 또 2022년 지방선거를 앞두고 문대림 국회의원을 위해 입당원서를 모집했다는 의혹도 제기됐다.

경찰은 A아파트 투자 피해자들로부터 시행사 대표 B씨와 문 의원 등에 대한 고발장을 접수받고 반부패경제범죄수사대장을 팀장으로 하는 9명의 전담 수사팀을 꾸렸다.

현재 B씨와 문 의원, 오 전 지사 보좌진측은 모두 관련 혐의를 부인하고 있다.

해당 아파트는 2025년 제주시 애월읍 하귀리에 425세대 규모로 지어졌으나 건설 경기 침체 등으로 대규모 미분양이 발생했다. 피해자들은 고수익을 보장하겠다는 B씨의 말에 속아 20여억원을 투자했지만 분양 실패로 원금과 수익금 전혀 받지 못했다며 피해를 주장하고 있다.

한편 제주도 역시 정치권 로비 의혹으로 번지는 A아파트 건설 과정에 대한 자체 감찰에 착수했다.

도는 2019년 지역주택조합 사업 추진부터 2024년 말 준공 허가까지 해당 아파트 건설사업 인허가 과정에서 절차적 문제나 청탁이 있었는지 등을 살펴볼 계획이다.

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