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어르신 카페·미용실 할인 해드려요··· 종로구, ‘시니어 동행상점’ 운영

입력 2026.08.18 14:00

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지난 7월 지역 어르신과 인사를 나누는 유찬종 종로구청장의 모습. 종로구 제공.

지난 7월 지역 어르신과 인사를 나누는 유찬종 종로구청장의 모습. 종로구 제공.

서울 종로구가 지역 내 카페와 공방, 미용실 등 민간 상업시설을 어르신 친화 공간으로 조성하는 ‘시니어 동행상점’을 지난 17일부터 운영하고 있다고 18일 밝혔다.

종로구에 따르면 시니어 동행상점은 65세 이상 어르신들이 생활권 안에서 여가를 즐기고, 소상공인은 손님을 확보할 수 있도록 기획한 상생형 사업이다.

사업에는 서울시 공모를 통해 선정한 4개 상점이 참여한다. 부암동 공방 ‘역’은 수업료를 5% 할인하고, 가회동 ‘믿음미용실’은 커트 요금을 2000원 깎아준다. 삼청동 카페 ‘로터스’는 10%, 무악동 카페 ‘할리스’는 5%씩 음료를 할인 판매한다.

65세 이상 종로구민은 해당 상점에 방문해 신분증 등을 제시하고 할인을 받을 수 있다.

종로구는 상점 한 곳당 환경개선비 100만원을 지원한다. 상점들은 지원금 중 50만원 이상을 바닥 미끄럼 방지 시공이나 간이 경사로 마련, 화장실 안전 손잡이 설치 등 어르신 친화 환경을 조성하는 데 사용해야 한다.

서울시는 9월 중 시니어 동행상점 현장을 점검하고 이용자들을 대상으로 만족도를 조사할 예정이다. 운영 성과가 우수한 상점은 연말에 환경개선비 100만원을 추가로 지원받을 수 있다.

시니어 동행상점은 내년 7월31일까지 운영된다. 종로구는 사업 성과를 파악한 후 참여하는 상점을 늘려갈 예정이다.

유찬종 구청장은 “어르신이 집 가까운 단골 가게에서 대접받으며 이웃과 어울리는 일상이야말로 진정한 고령 친화 도시”라며 “동행상점이 어르신에게는 정겨운 사랑방으로, 소상공인에게는 든든한 버팀목으로 자리 잡도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

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