“국제적 위상 세계에 알린다”···베이징·치바 제치고 유치한 ‘태양광 올림픽’, 11월 대전서 개최

국내 첫 개최···세계 석학 4500명 참가

세계태양광총회가 오는 11월 대전에서 열린다. 4년에 한 번 개최돼 ‘태양광 올림픽’으로 불리는 세계태양광총회가 국내에서 개최되는 건 이번이 처음이다.

대전시는 18일 시청에서 허태정 시장 주재로 세계태양광총회 운영 용역 실행계획 보고회를 열고, 총회 준비 상황과 실행계획 등을 종합 점검했다.

이날 보고회에는 대전시와 한국태양광발전학회, 대전관광공사, 운영 대행사 관계자 등이 참석해 총회 운영 계획과 공식행사 및 수송·숙박·안전관리 등 분야별 준비 사항을 확인했다.

세계태양광총회는 유럽과 아시아, 미국이 각각 주도해 열리는 세계 3대 태양광 학술대회를 합쳐 4년에 한 번 개최하는 태양광 분야의 최대 규모 국제학술행사다.

1994년 미국 하와이에서 처음 개최된 이후 아시아에서는 일본에서 두 차례 총회가 열렸고, 국내 개최는 이번이 처음이다. 대전은 앞선 2022년 밀라노 총회에서 중국 베이징, 일본 치바와 경쟁해 결선투표까지 간 끝에 제9회 총회를 유치했다.

제9회 세계태양광총회는 11월 15~20일 대전컨벤션센터 1·2전시장에서 열릴 예정이다. 태양광 분야 세계적 석학들이 참가해 강연을 하며 미래선도 에너지 전시회와 국제 협력 행사, 시민 에너지 페스티벌 등 다양한 프로그램이 마련된다.

총회는 기후에너지환경부와 대전시, 한국태양광발전학회가 공동 주최하고 대전관광공사가 주관한다. 세계 40여개국에서 태양광 분야 산·학·연 관계자 4500여명이 참가할 것으로 예상된다.

허 시장은 “세계태양광총회는 대전의 과학기술 역량과 국제적 위상을 세계에 알릴 수 있는 기회”라며 “대규모 국제행사에 걸맞는 운영 기반을 갖추고, 국내외 참가자들이 불편 없이 행사에 참여할 수 있도록 세심하게 준비해 성공적인 국제행사를 만들겠다”고 말했다.