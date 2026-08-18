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인천공항 ‘피서 노숙자’ 감소세···“퇴거 명령 대신 자활기관 적극 안내키로”

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본문 요약

인천공항에 상주하는 노숙자에 대해 관할 지방자치단체인 인천시와 영종구가 매주 상담을 진행하는 등 자활을 적극적으로 돕기로 했다.

국토부는 인천시와 영종구, 인천공항공사 등이 적극적으로 협력해 노숙인들을 관리해 줄 것을 요청했다.

인천시 관계자는 "인천공항에 상주하는 노숙인들을 강제로 쫓아내는 것은 불가능하다"며 "이들이 자활 등 다른 생활을 할 수 있도록 적극적으로 관리하겠다"고 말했다.

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인천공항 ‘피서 노숙자’ 감소세···“퇴거 명령 대신 자활기관 적극 안내키로”

입력 2026.08.18 14:21

수정 2026.08.18 15:06

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  • 박준철 기자

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한 노숙인이 인천공항 휴게의자에서 잠을 자고 있다. 인천국제공항공사 제공

한 노숙인이 인천공항 휴게의자에서 잠을 자고 있다. 인천국제공항공사 제공

인천공항에 상주하는 노숙자에 대해 관할 지방자치단체인 인천시와 영종구가 매주 상담을 진행하는 등 자활을 적극적으로 돕기로 했다.

국토교통부와 인천국제공항공사, 인천시, 인천 영종구는 지난 14일 인천공항 노숙자에 대한 대책 회의를 열고 4개 기관이 노숙자의 자활을 돕는 데 적극 협력하기로 했다고 18일 밝혔다.

이날 회의에서 인천시는 노숙인 쉼터인 내일을 여는집이 월 2회 하던 노숙인 상담을 노숙인 재활시설인 서천라이프케어센터(옛 은혜의집)도 월 2회 진행, 매주 노숙자에 대해 상담을 진행할 예정이다. 또 영종구청도 정신건강복지센터에서 노숙자들을 대상으로 상담과 자활을 알선할 방침이다.

인천공항공사도 올 초부터 노숙인들에게 부착한 퇴거명령서 대신, 인천시가 노숙인을 상담하고 자활기관을 소개하는 안내서를 제공하면, 이를 먼저 배포하기로 했다. 또한 노숙인들로 인해 공항 이용객들의 피해가 우려되면 다른 지역으로 이동을 안내하기로 했다.

국토부는 인천시와 영종구, 인천공항공사 등이 적극적으로 협력해 노숙인들을 관리해 줄 것을 요청했다.

인천시 관계자는 “인천공항에 상주하는 노숙인들을 강제로 쫓아내는 것은 불가능하다”며 “이들이 자활 등 다른 생활을 할 수 있도록 적극적으로 관리하겠다”고 말했다.

인천공항공사 관계자는 “노숙인 문제가 사회문제화되면서 상주하던 노숙인이 16명에서 10명 정도로 줄었다”며 “남아있는 노숙인에게도 무조건 퇴거명령서를 부착하기보다는 선별적으로 대응할 방침”이라고 말했다.

인천공항공사 사장을 지낸 정일영 국회의원(인천 연수을)은 인천공항 노숙인 관리에 더욱 세심한 접근이 필요하다고 밝혔다.

정 의원은 “노숙 문제를 단순한 퇴거나 단속의 대상으로 접근하기보다 지방자치단체와 경찰, 복지기관 등 관계기관과 협력해 상담·복지서비스·보호시설 등으로 연계하는 실질적인 대응체계가 필요하다”며 “공항 이용객의 불편과 불안을 최소화하면서 노숙자에 대한 보호도 함께 이뤄져야 한다”고 말했다.

한편 노숙인 인권단체인 ‘홈리스행동’은 인천공항공사가 노숙인에게 퇴거조치 명령 철회를 촉구하고 있다.

영문번역(English Translation)
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