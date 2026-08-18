[단독]유병호 “감사원 대청소해야”···멋대로 인사평정 뒤집었다

‘대통령 관저 이전 감사 무마’ 혐의로 구속 기소된 유병호 감사원 감사위원이 사무총장으로 재직하며 마음에 들지 않는 직원들을 “대청소해야 한다”고 주장하고, 인사 평가를 마음대로 바꾸면서 감사원을 장악한 것으로 파악됐다

18일 경향신문이 확보한 유 위원의 공소장에 따르면 유 위원은 사무총장 취임 후인 2023년 1월, 감사원 직원들의 전년도 인사 평정 결과를 임의대로 뒤집은 것으로 조사됐다. 감사원 직무성적평가 제도 운영 지침에 따르면 유 위원은 최종 결과에 대한 검토 및 결재를 할 수 있을 뿐, 개별 평가 서열을 변경할 권한은 없었다.

유 위원은 또 2022년 6월28일 지휘서신 4호를 통해 “조직을 위해 자신의 본분을 다하고 퇴직을 앞둔 인재를 대우하기 위해 조직이 고민하는 것은 미담이지만, 그렇지 않은 경우는 부적절하다”면서 “앞으로는 대한민국과 감사원 동료들에게 기여하거나 마음을 쓴 정도에 따라 고민의 양과 강도를 달리하겠다”고 공표한 것으로 조사했다. 특검은 이 발언이 자신의 지휘를 따르지 않은 구성원에게 퇴직 이후 재취업 등에 영향을 미칠 의도였다고 판단했다.

유 위원은 또 간부회의에서 자신의 마음에 들지 않는 감사원 구성원들을 향해 “도둑놈” “5월의 잔설” “수십 년 묵은 때” 등으로 표현한 것으로 조사됐다. 또 이들에 대한 인사조치 필요성을 강조하면서 “대청소를 해야 한다”고 언급했다고 한다. 감사원 내부에선 유 의원과 친한 이들이 사조직 ‘타이거파’로 분류된 것으로 파악됐다. 타이거파는 총 7명으로 구성됐으며, 각별히 가까운 이들은 ‘찐타이거파’로 불렸다고 한다.

특검은 유 위원이 2022년 5월 윤석열 전 대통령에게 “전 정부의 인사들을 청산하는 등 임무를 수행하기 위해선 그에 상응하는 자리와 권한이 필요하다”고 보고해 승진했다고 봤다. 유 위원은 같은 해 3월 대통령인수위원회에 정무사법행정 전문위원으로 근무하면서 윤 전 대통령과 친분을 쌓았다. 유 위원은 한달 뒤 사무총장으로 승진했다.

특검은 유 위원을 대통령실과 관저 이전 관련 감사 결과를 축소·은폐하기 위해 부당하게 관여한 혐의(직권남용 권리행사방해 등)로 지난 7일 구속 기소했다. 특검은 유 위원이 대통령비서실 상대 공문을 통한 자료 제출 요구 금지, 대통령비서실 관련자 상대 문답 조사 금지, 업체 관련자 상대 대면조사 금지를 했다고 밝혔다.

공소장에 따르면 유 위원은 2023년 2월16일 당시 감사원 소속 감사단장 등으로부터 대통령실이 감사에 협조하지 않는다는 내용의 보고를 받았다. 당시 감사단은 “자료도 제출되지 않고, 감사팀이 현장에도 못 가게 막고 있다”며 “이대로는 감사 수행이 불가하다”라고 보고했다. 이에 유 위원은 “현장 상황은 알겠다. 원칙대로 감사하라”면서도 “그래도 대통령 권위는 손상되지 않도록 하라”고 답한 것으로 조사됐다. 특검은 이 발언이 대통령실에 대한 감사 강도를 조절하라는 취지의 지시였다고 공소장에 적었다.