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본문 요약

지난해 전 세계에서 인도주의 활동가 350명이 목숨을 잃은 것으로 나타났다.

월드비전은 최근 드론을 비롯한 새로운 군사 기술이 확산하면서 분쟁 지역 내 병원과 학교 등 민간 시설에 대한 공격이 잇따르고, 인도주의 활동가들의 현장 접근도 차단되고 있다고 설명했다.

이사벨 고메즈 국제월드비전 인도적 지원·재난관리 총괄은 "기술이 전쟁 양상을 바꾸고 있지만 인간의 생명과 존엄을 보호해야 할 책임은 변하지 않는다"며 "병원을 폐쇄하고 도로를 파괴하며 구호활동가의 접근을 막는 모든 공격은 결국 아이들의 생존 기회를 빼앗는 일"이라고 지적했다.

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지난해 재난·분쟁지역서 숨진 구호 활동가 350명 달해···역대 두 번째

입력 2026.08.18 14:24

수정 2026.08.18 14:41

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  • 조형국 기자

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월드비전 소속의 구호활동가가 재난 지역의 아동들에게 말을 건네고 있다. 월드비전 제공

월드비전 소속의 구호활동가가 재난 지역의 아동들에게 말을 건네고 있다. 월드비전 제공

지난해 전 세계에서 인도주의 활동가 350명이 목숨을 잃은 것으로 나타났다.

월드비전은 ‘세계 인도주의의 날’을 하루 앞둔 18일 인도주의 활동가 보호와 아동 생존권 보장을 위한 행동을 국제사회에 촉구하며 이같이 밝혔다.

월드비전이 집계한 결과 지난해 전 세계에서 숨진 인도주의 활동가는 총 350명으로 2024년 383명에 이어 역대 두 번째로 많은 희생자가 발생한 것으로 나타났다. 최근 3년간 전 세계에서 목숨을 잃은 인도주의 활동가는 1134명에 달했다.

2024∼2025년 학교 등 교육시설을 대상으로 한 공격은 8566건 이상으로 직전 2년보다 40% 이상 늘어난 것으로 나타났다. 올해 들어 의료시설과 의료진 등을 대상으로 한 공격도 약 1900건에 이르는 것으로 조사됐다.

민간인 피해도 극심한 것으로 나타났다. 지난 3월 수단 동다르푸르에서 알다인 교육병원이 무인기(드론) 공격으로 파괴돼 어린이와 의료진 포함 최소 64명이 숨지고 90명이 다쳤다.

월드비전은 최근 드론을 비롯한 새로운 군사 기술이 확산하면서 분쟁 지역 내 병원과 학교 등 민간 시설에 대한 공격이 잇따르고, 인도주의 활동가들의 현장 접근도 차단되고 있다고 설명했다.

이사벨 고메즈 국제월드비전 인도적 지원·재난관리 총괄은 “기술이 전쟁 양상을 바꾸고 있지만 인간의 생명과 존엄을 보호해야 할 책임은 변하지 않는다”며 “병원을 폐쇄하고 도로를 파괴하며 구호활동가의 접근을 막는 모든 공격은 결국 아이들의 생존 기회를 빼앗는 일”이라고 지적했다.

조명환 한국월드비전 회장은 “구호활동가가 공격을 받거나 피해 지역 접근이 차단되면 가장 큰 피해를 입는 것은 아이들”이라며 “방치되고, 위험을 무릅쓰고 현장에서 활동하는 사람들 상당수는 분쟁 당사국의 지역사회 구성원들”이라고 말했다. 조 회장은 “국제사회는 구호활동가의 안전을 보장하고 국제인도법 위반에 대한 책임을 묻는 실질적인 행동에 나서야 한다”고 촉구했다.

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