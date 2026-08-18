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반구천 암각화 품은 디퓨저, 울산 관광기념품 공모전 수상

입력 2026.08.18 14:32

수정 2026.08.18 15:01

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문화대장간 그리니스트가 제작한 관광기념품 ‘암각향: 반구천 에센셜’이 2026년 울산 관광기념품 디자인 공모전에서 은상을 수상했다. 그리니스트 제공

문화대장간 그리니스트가 제작한 관광기념품 ‘암각향: 반구천 에센셜’이 2026년 울산 관광기념품 디자인 공모전에서 은상을 수상했다. 그리니스트 제공

반구천 암각화를 향과 촉각으로 재해석한 관광기념품이 올해 울산 관광기념품 디자인 공모전에서 수상했다.

문화대장간 그리니스트는 울산 관광기념품 디자인 공모전에서 2년 연속 수상했다고 18일 밝혔다.

그리니스트는 올해 석고 스톤 디퓨저 ‘암각향: 반구천 에센셜’로 은상을, 지난해에는 ‘반구천 암각화 블랭킷’으로 금상을 받았다.

두 제품 모두 반구천 암각화를 현대인의 일상과 연결하는 관광기념품으로 재해석한 것이 특징이다.

2025년 7월 유네스코 세계유산에 등재된 반구천 암각화는 울산 울주군 언양읍 대곡리 반구대 암각화와 천전리 명문 및 암각화로 구성돼 있다.

올해 은상을 수상한 ‘암각향: 반구천 에센셜’은 선사시대 문양과 울산의 자연에서 착안한 향을 결합한 기념품이다.

석고 스톤에는 작살 맞은 고래, 새끼를 업은 귀신고래, 사슴, 호랑이, 사냥하는 인물상 등 반구천 암각화의 대표 장면이 담겼다. 향은 ‘간절곶 새벽’ ‘태화강 대숲’ ‘영남알프스’ 등 울산의 대표 자연경관에서 영감을 받아 제작됐다.

최고운 그리니스트 대표는 “반구천 암각화가 가진 이야기와 경험을 오늘의 생활 속에서 어떻게 전달할 수 있을지 고민해 왔다”며 “2년 연속 수상을 계기로 울산의 다양한 문화유산을 새로운 방식으로 경험할 수 있는 관광기념품과 문화콘텐츠를 지속해서 개발할 것”이라고 말했다.

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