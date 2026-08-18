헤그세스 미 국방장관 경질설···“이란전 교착에 트럼프 불만 커져”

피트 헤그세스 미국 국방장관이 미·이란전 교착과 전쟁 수행에 대한 도널드 트럼프 대통령의 불만으로 경질될 가능성이 거론된다. 헤그세스 장관이 교체되면 최근 개선 조짐을 보이는 미·중 군사 소통에도 변수가 될 전망이다. 헤그세스 장관이 트럼프 행정부 이후를 염두에 두고 대선 등 정치 행보를 준비하고 있다는 관측도 제기된다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 18일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 헤그세스 장관이 “경질 위기에 처했다”고 보도했다. 한 소식통은 “(미·이란 전쟁에서) 확실한 돌파구가 마련되지 않은 것이 트럼프 대통령을 분노하게 했다”고 SCMP에 말했다. 다른 소식통도 “헤그세스의 자리가 위태롭다”고 전했다.

미·이란전 장기화로 미군 내부의 피로가 누적된 점도 헤그세스 장관에게 부담으로 작용하고 있다. 약 9개월간 이란전에 투입된 항공모함 USS 에이브러햄 링컨호의 열악한 복무 환경과 승조원 정신건강 문제 등이 불거지면서 전쟁 지휘에 대한 책임론도 커지고 있다. 자오밍하오 푸단대 국제연구소 교수는 “전쟁에 대한 책임을 질 누군가가 필요할 수 있다”며 “중간선거를 앞두고 내각 개편은 흔히 있는 일”이라고 말했다.

헤그세스 장관의 거취는 최근 복원되고 있는 미·중 군사 소통에도 변수가 될 수 있다. 트럼프 2기 행정부 들어 미·중 정상 간 관계가 개선되면서 양국 군 당국의 고위급 대화도 다시 활발해지는 모습이다. 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 앞서 ‘전략적 안정’을 바탕으로 양국 관계를 관리하기로 합의했다. 시 주석은 다음 달 24일 워싱턴을 방문할 것으로 예상되며, 정상회담이 성사될 경우 2015년 이후 첫 미국 국빈 방문이 된다.

헤그세스 장관 역시 지난 5월 트럼프 대통령과 시 주석의 정상회담 이후 열린 국방 관련 회의에서 미·중 관계가 “지난 몇 년 동안 가장 좋은 상태”라고 말한 것으로 알려졌다. 알바로 스미스 미 국방부 중국·대만·몽골 담당 부차관보도 양국 군 당국 간 소통이 “수년 만에 가장 활발하다”고 평가했다.

중국에서는 헤그세스 장관이 교체되면 그동안 구축한 군사 소통 채널을 새로 만들어야 하는 만큼 일정한 혼선이 불가피하다고 보고 있다. 자오 교수는 헤그세스 장관이 둥쥔 중국 국방장관과 여러 차례 만나 관계를 구축해왔다며 “새 국방장관이 오면 새로운 관계 구축 과정이 필요할 것”이라고 말했다. 후임자가 대중 강경파일 경우 군사 교류가 위축될 가능성도 있다.

다만 헤그세스 장관의 교체가 미·중 군사 교류 전체를 흔들지는 않을 것이라는 분석도 있다. 엘브리지 콜비 미 국방부 정책차관이 대중국 국방 협상의 실무를 맡고 있기 때문이다.

콜비 차관은 지난달 중국 외교부 부부장(차관)과 만나 양국 군사·안보 현안을 논의했다. 중국 측에서는 콜비 차관을 긍정적으로 평가하는 것으로 전해졌다. 한 소식통은 “중국 관리들이 ‘대만이 미국의 존립에 필수적인 이해관계가 아니다’라는 취지로 발언해온 콜비의 입장에 깊은 인상을 받았다”고 전했다. 자오 교수는 콜비가 국방부에 남는다면 “향후 군사 교류에 연속성이 유지될 것”이라고 말했다.

헤그세스 장관의 선출직 도전 가능성도 거론되고 있다. 미 국방부는 17일 헤그세스 장관이 ‘개인 자격’으로 아이오와주를 방문해 잭 넌 하원의원 중간선거 후보 지원에 나선다고 밝혔다.

워싱턴포스트(WP)는 헤그세스 장관 측근을 인용해 그가 트럼프 행정부 임기가 끝난 뒤 대통령 선거나 다른 정치직 출마를 고려하고 있다고 보도했다. CBS는 현직 국방장관이 재임 중 특정 후보를 위한 선거운동에 참여하는 것은 매우 이례적이라고 전했다.