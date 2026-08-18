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본문 요약

LG전자가 엔비디아와 연내 12년치에 달하는 10만 시간 분량의 로봇 데이터를 학습시키기로 협의했다고 18일 밝혔다.

LG전자는 이날 서울 서초구 양재 연구개발 캠퍼스에서 류재철 LG전자 CEO를 비롯한 LG 계열사 경영진이 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사 등 고위 인사들과 양사 협업 방향을 점검하고 시너지 창출 방안을 논의했다고 밝혔다.

류 CEO와 황 이사는 연내 완전 가동을 목표로 구축 중인 LG전자 데이터팩토리도 둘러봤다.

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LG전자-엔비디아 “연내 12년치 로봇 데이터 학습”

입력 2026.08.18 14:39

  • 김유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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LG전자가 엔비디아와 연내 12년치에 달하는 10만 시간 분량의 로봇 데이터를 학습시키기로 협의했다고 18일 밝혔다. 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 만난 지 닷새 만에 양측 로보틱스 협력이 더욱 속도를 내고 있다.

LG전자는 이날 서울 서초구 양재 연구개발(R&D) 캠퍼스에서 류재철 LG전자 CEO를 비롯한 LG 계열사 경영진이 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사 등 고위 인사들과 양사 협업 방향을 점검하고 시너지 창출 방안을 논의했다고 밝혔다.

류 CEO와 황 이사는 연내 완전 가동을 목표로 구축 중인 LG전자 데이터팩토리도 둘러봤다. 데이터팩토리는 LG전자가 로봇 ‘훈련소’로 구축 중인 공간이다. LG전자는 연말까지 데이터팩토리에서 직접 수집하는 데이터와 증폭·합성으로 생성하는 가상 데이터를 더해 총 10만 시간, 약 12년치에 해당하는 학습용 데이터를 확보하기로 했다.

황 이사는 LG전자의 가정용 휴머노이드 로봇 ‘클로이드’를 살펴본 뒤 ‘어메이징 LG’라는 싸인을 남기기도 했다. LG 측과의 회동을 마친 뒤 취재진에게는 “인크레더블(incredible·훌륭하다)”고도 말했다.

류 CEO도 “그룹 내 핵심 역량을 결집하는 ‘원 LG’ 기반의 시너지와 글로벌 파트너사와의 전략적 협업을 통해 피지컬 AI 경쟁력을 확보하고 로보틱스 토탈 솔루션 프로바이더(제공 사업자)로 거듭나겠다”고 말했다.

매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석이사를 비롯한 엔비디아 핵심 관계자들이 18일 서울 서초구에 구축 중인 LG 데이터팩토리를 방문했다. 황 수석이사가 LG전자 클로이드에 ‘AMAZNIG LG’(사진 좌측 하단) 싸인을 남기고 있다. LG전자 제공

매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석이사를 비롯한 엔비디아 핵심 관계자들이 18일 서울 서초구에 구축 중인 LG 데이터팩토리를 방문했다. 황 수석이사가 LG전자 클로이드에 ‘AMAZNIG LG’(사진 좌측 하단) 싸인을 남기고 있다. LG전자 제공

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