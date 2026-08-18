[속보]정성호 법무부 장관, 청와대에 사직서 제출

정성호 법무부 장관이 18일 청와대에 사직서를 제출했다. 장관직 사의를 수차례 공개적으로 표명해오다 공식화한 것이다.

법무부 관계자는 이날 경향신문에 “정 장관이 사직서를 제출하신 것으로 안다”고 밝혔다. 정 장관이 이날 청와대와 인사혁신처에 제출한 사직서에는 ‘검찰개혁 주요 입법이 마무리된 상황이며 장관직을 계속하기에는 건강이 좋지 않다’는 취지의 사유가 적힌 것으로 전해졌다.

정 장관은 지난달 27일 국회 법제사법위원회에서 “새 술은 새 부대에 담아야 하지 않겠느냐”며 사의를 재차 밝혔다. 당시 정 장관은 “개인적인 이야기이지만 지금 건강 상태가 매우 좋지 않다”며 “그런 측면을 고려해 대통령 주변에 계신 분들과 (거취를) 의논해왔다”고 말했다.

당시 청와대 관계자는 “법무부 장관의 공식적 사의 표명은 확인된 바 없다”며 “사의 표명 그 자체는 사실이 아니다”라고 말했다. 오는 10월 검찰의 공소청 개편과 중대범죄수사청 출범 때까진 장관직을 유지해 달라는 의미로 풀이됐다.

이재명 대통령이 정 장관의 사직서를 수리할지는 미지수다. 이 대통령은 지난 4일 비공개 국무회의에서 정 장관에게 “잘 버티시라”고 말한 것으로 전해져 사직을 만류한 것이라는 해석이 나왔다. 이 대통령이 정 장관의 사직서를 수리하면 즉시 이진수 차관이 장관 직무를 대행한다.

정 장관은 더불어민주당 소속 현직 5선 국회의원이기도 하다. 이 대통령과는 사법연수원 동기로 정치 여정을 함께 하면서 39년간 우정을 이어왔다.