오늘의 인사-국무조정실·국무총리비서실, 재정경제부 외

■국무조정실·국무총리비서실 ◇국장급 △항공·철도사고조사위원회 상임위원 한영동 △통합특별시지원단 부단장 이승규 ◇과·팀장급 △초광역협력과장 김광제 △국회협력행정관 김인아 △뉴미디어운영행정관 구자필 △특별자치시도지원단 총괄기획과장 이가형 △4·16세월호참사피해자지원 및 희생자추모사업지원단 피해지원팀장 이경진
■외교부 △다자경제기구과장 박정오
■재정경제부 ◇국장급 △공공정책국장 이상윤 ◇과장급 △다자금융과장 이운호
■보건복지부 ◇과장급 전보 △아동보호자립과장 구미정 △개정노조법현장지원단 과장 오수학
■문화체육관광부 ◇과장급 전보 △체육국 스포츠산업과장 이동준
■고용노동부 ◇국장급 전보 △통합고용정책국장 김형광 △노동시장정책관 최태호 △전북지방노동위원회 위원장 권진호
■국가데이터처 △4급 승진 △국가데이터처 서주희 △감사담당관실 유달순 △통계정책과 임지우 △통계정책과 조성현 △통계서비스기획과 최경아 △물가동향과 이정화 △고용통계과 권순필 △교육기획과 이주희 △연구기획실 강은영
■지식재산처 ◇과장급 전보 △지능형로봇심사과장 양기성
■기상청 ◇고위공무원단 승진 △부산지방기상청장 홍기만 ◇4급 전보 △운영지원과장 김지현 △기후과학국 기후위기협력팀장 이한아
■한국전자통신연구원(ETRI) △인공지능연구소장 김강호
■한국원자력의학원 △기획조정실장 장원일
■국민건강보험공단 △징수상임이사 서경숙
■IBK투자증권 ◇영업이사 신규보임 △채권시장부장 전영석 ◇부장 신규보임 △에쿼티파이낸스부장 김현중 △업무개발부장 김진아
■교보증권 ◇본부장 선임 △헤지펀드운용본부 홍성진
■아주경제 △사회부장 조해수