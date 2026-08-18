트럼프 몽니 ‘불똥’ 오만으로···“폭격” 위협에 민주당 ‘전쟁 제한 결의안’ 예고

미국·이란 간 종전 양해각서(MOU)에 따른 후속 협상 시한이 빈손으로 만료된 가운데 오만을 겨냥한 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언이 도마 위에 올랐다. 미국의 오랜 우방이자 호르무즈 해협 재개방을 두고 이란과 협상 중인 오만까지 폭격하겠다고 위협하자, 민주당은 트럼프 대통령의 전쟁 권한을 제한하는 결의안 제출을 예고했다.

미 폭스뉴스는 17일(현지시간) 트럼프 대통령이 전화 인터뷰 도중 “오만이 (호르무즈 해협 재개방에) 방해가 된다면 우리는 그들을 완전히 폭격할 것”이라고 욕설을 섞어 말했다고 보도했다. 보도 이후 취재진이 ‘오만에 대한 인내심을 잃었느냐’고 묻자 그는 “나는 그들(오만)이 매우 잘 행동했다고 생각하지는 않는다. 하지만 우리는 다른 것들을 다뤄왔듯 오만도 매우 쉽게 다룰 것”이라고 답했다.

이 같은 발언은 이란과 합의한 60일간의 후속 종전 협상 시한이 이날로 만료된 뒤 나왔다. 양측은 지난 6월 종전 MOU를 체결하고 호르무즈 해협 재개방 등을 두고 60일간 후속 협상을 진행하기로 했다. 하지만 휴전 기간에도 교전이 재개된 데 이어 양측은 이날 휴전 연장 의사도 밝히지 않았다.

오만은 미·이란 전쟁 기간 중립 노선을 유지하며 양측 사이에서 중재자 역할을 해온 것으로 평가된다. 호르무즈 해협을 사이에 두고 이란과 마주한 오만은 전쟁 발발 직후 이란 측과 물밑 대화 채널을 구축했으며, 최근에는 호르무즈 해협 통항 관리를 둘러싼 협상을 이어왔다.

오만은 온건하고 관용적인 이슬람교 분파인 ‘이바디파’가 주류인 국가로, 시아파 국가인 이란과도 오랫동안 관계를 유지해왔다.

동시에 미국의 오랜 우방국이기도 하다. 오만은 1833년 걸프 지역 국가 가운데 처음으로 미국과 우호통상조약을 체결했으며, 2009년에는 양국 간 자유무역협정(FTA)이 발효됐다. 오만은 미국이 자국 항구를 역내 군사 물류 거점으로 이용할 수 있도록 허용하고 있지만, 별도 미군 기지를 두고 있지는 않다.

이처럼 미·이란 양측과 관계를 유지해온 오만은 2015년 이란 핵 합의 협상 과정에서도 중재자 역할을 맡은 바 있다.

뉴욕타임스는 이번 발언이 미국의 전쟁 목표 달성을 위한 협상력이 약화한 상황과 관련 있다고 전문가를 인용해 전했다. 이 매체는 “오만에 대한 트럼프 대통령의 위협은 궁극적으로 좋은 선택지가 남아있지 않은, 그가 자초한 상황에 대한 분노를 반영할 뿐”이라며 “그저 반사적으로 화를 내는 것이며 이번에는 오만이 표적이 됐다”고 밝혔다.

하지만 트럼프 대통령의 위협이 군사·경제적으로 밀접한 우방국으로도 향하자 미국 정치권에서는 반발이 나왔다. 미 온라인 정치전문매체 액시오스는 트럼프 대통령의 전쟁 권한 제한 범위를 대오만 군사 행동으로 확대하려는 움직임이 민주당 상원의원을 중심으로 포착된다고 전했다. 앞서 미 상원은 지난 6월 트럼프 대통령의 대이란 군사 행동을 저지하는 결의안을 10번의 시도 끝에 통과시킨 바 있다.

민주당 소속인 팀 케인 상원의원은 이날 성명을 통해 내달 돌아오는 회기에서 대오만 전쟁 권한 제한 결의안을 제출하겠다고 밝혔다. 그는 미국과 오만이 강력한 외교적 관계와 함께 FTA 관계로도 이어져 있다며 “권력에 취해 비틀거리는 트럼프 대통령이 미국과 세계에 더 큰 피해를 주는 것을 막아야 한다”고 전했다.

로 카나 하원의원은 액시오스와 인터뷰에서 “이쯤 되면 우리는 나머지 192개 국가에 대해서도 ‘전쟁 권한 결의안’을 제출해야 할지도 모르겠다”고 말했다.