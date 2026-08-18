롯데마트·슈퍼 “귀족 과일 ‘샤인머스캣’ 고품질로 승부수”

“‘귀족 과일’ 샤인머스캣이 귀환합니다.”

롯데마트·슈퍼는 침체된 샤인머스켓 시장을 살리기 위해 산지 재배부터 매장 입고에 이르기까지 전 과정을 철저하게 품질 관리하고 있다고 18일 밝혔다.

한때 대표적인 프리미엄 과일로 인기를 끌었던 샤인머스캣은 재배 농가와 생산량이 단기간에 크게 늘면서 공급 과잉을 겪고 있다. 5년 전과 비교해 가격이 30% 이상 낮아졌음에도 내수 소비는 회복되지 않고 있는 상황이다.

롯데마트·슈퍼는 샤인머스캣 소비 회복의 핵심을 ‘균일한 품질’로 보고 있다. 이에 모든 물량을 재배 밭 단위로 파트너사와 사전 계약해 보다 철저하게 품질을 관리한다는 계획이다. 이미 수확된 상품을 시장에서 매입하는 방식과 달리 생산 단계부터 원물의 품질을 관리하는 방식이다. 운영 파트너사도 5년 전 6개에서 현재 3개로 압축해 개별 산지에 대한 관리 밀도를 높였다.

재배 과정에서는 조기 수확을 전면 차단한다. 생육 기간 동안 매주 비파괴 당도 측정 기록을 확인하며 사전 설정한 재배일수와 당도 기준을 충족한 원물만 수확한다. 후숙으로 당도가 높아지지 않는 샤인머스캣 특성을 반영해 나무에서 충분한 숙기를 확보하는 데 초점을 맞췄다.

산지 현장 점검도 병행한다. 롯데마트·슈퍼는 전국 주요 신선식품 산지에서 근무하는 ‘인스펙션 MD(상품기획자)’를 운영해 현장에서 상품을 밀착 관리하고 있다. 해당 MD는 김천, 영동 등 샤인머스캣 파트너사를 수시로 방문해 포도알 크기와 송이당 중량, 당도 등 상품의 내·외부 품질을 점검한다. 선별과 포장이 이뤄지는 작업장 환경도 관리 대상이다.

수확 이후에는 전체 물량을 대상으로 100% 비파괴 당도 선별을 진행한다. 비파괴 기계를 활용해 상품 훼손 없이 내부 당도를 측정하고 15브릭스 이상의 자체 기준을 충족한 원물만 매장에 입고한다.

롯데마트·슈퍼 관계자는 “샤인머스캣 시장이 다시 활력을 찾기 위해서는 품질에 대한 소비자 신뢰를 높이는 것이 우선 과제”라면서 “샤인머스캣 본연의 당도와 맛을 제대로 경험할 수 있도록 언제 구매해도 만족도 높은 완벽한 품질의 상품을 선보일 것”이라고 말했다.