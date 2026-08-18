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본문 요약

한국 단색화를 대표하는 작가 박서보의 예술세계를 동시대 미술로 이어갈 박서보미술관이 문을 연다.

개관전 '박서보와 흐엉 도딘: 비움 그 충만'은 이러한 미술관의 방향을 보여준다.

전시는 박서보와 베트남 출신으로 프랑스에서 활동하는 흐엉 도딘이 서로 다른 재료로 반복과 축적, 절제를 통해 불필요한 요소를 덜어낸 작업을 함께 조명한다.

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박서보의 예술세계, 동시대와 잇다···연희동에 박서보미술관 개관

입력 2026.08.18 15:14

수정 2026.08.18 15:31

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  • 배문규 기자

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박서보미술관의 모습. 사진 남궁선·박서보미술관 제공

박서보미술관의 모습. 사진 남궁선·박서보미술관 제공

한국 단색화를 대표하는 작가 박서보(1931~2023)의 예술세계를 동시대 미술로 이어갈 박서보미술관이 문을 연다.

박서보재단은 오는 21일 박서보가 생전 생활하고 작업했던 서대문구 연희동 작업실 바로 옆에 박서보미술관을 개관한다고 18일 밝혔다.

미술관은 당초 작은 기념관으로 계획됐으나, 2023년 박서보의 폐암 진단과 경북 예천 공립미술관 건립 중단을 계기로 인접 부지를 추가로 확보해 규모를 확대했다. 건축가 최문규가 설계한 건물은 지하 2층~지상 3층, 연면적 2000㎡ 규모다. 전시실 3곳과 층별 정원을 갖추고, 큰 창을 통해 작품과 자연이 어우러지도록 했다.

한국 현대 추상미술의 선구자였던 박서보는 전후 한국의 앵포르멜 미술을 이끈 데 이어 1967년부터 반복적인 행위로 화면의 질서를 구축하는 ‘묘법’ 연작을 전개했다. ‘에꼴 드 서울’과 ‘앙데팡당’ 등의 전시를 기획하고 후학을 양성하며 한국 현대미술의 제도적 기반을 다지는 데도 힘썼다.

미술관은 박서보의 작품과 기록물을 보존·연구하는 한편, 젊은 작가를 육성했던 그의 뜻을 이어 충분히 알려지지 않은 국내외 작가를 소개한다. 개관전 ‘박서보와 흐엉 도딘: 비움 그 충만’은 이러한 미술관의 방향을 보여준다. 전시는 박서보와 베트남 출신으로 프랑스에서 활동하는 흐엉 도딘이 서로 다른 재료로 반복과 축적, 절제를 통해 불필요한 요소를 덜어낸 작업을 함께 조명한다.

두 작가는 2023년 처음 만나 한국어를 영어와 프랑스어로 거듭 통역하며 세 시간 동안 대화했다. 박서보가 자연에 대한 생각을 이야기하자 흐엉 도딘은 통역하려는 아들을 막으며 “다 알아들었다”고 했다. 언어를 넘어 자연을 매개로 비슷한 예술적 결을 지닌 두 작가가 연결된 순간이었다. 박서보의 차남인 박승호 이사장은 이를 “통역 반, 눈빛 반”으로 이뤄진 아름다운 만남이었다고 전했다. 흐엉 도딘은 이 만남을 기억하며 제작한 ‘X.K.N.31’을 선보인다.

미술관은 앞으로 연간 세 차례 전시를 열 계획이다. 박 이사장은 “이곳을 박서보의 성전으로 만들 생각은 전혀 없다”며 “그를 기리는 데 머물지 않고, 그가 평생 해온 일을 세상을 떠난 뒤에도 이어가는 공간으로 만들겠다”고 말했다.

박서보의 차남인 박승호 박서보재단 이사장. 배문규 기자

박서보의 차남인 박승호 박서보재단 이사장. 배문규 기자

박서보미술관 ‘박서보와 흐엉 도딘 비움 그 충만’ 전시 전경. 사진 전병철·박서보미술관 제공

박서보미술관 ‘박서보와 흐엉 도딘 비움 그 충만’ 전시 전경. 사진 전병철·박서보미술관 제공

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