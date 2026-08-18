저소득·1인 가구일수록 물가 충격에 취약···“‘나홀로족’ 물가 안정 대책 필요”

저소득 1인 가구일수록 물가 상승에 따른 충격에 취약하다는 연구 결과가 나왔다.

한국조세재정연구원이 18일 발간한 ‘재정포럼 8월호’에 실린 김정환 부연구위원의 ‘현시선호 추정의 응용: 물가 변화에 따른 가구 후생 변화 분석’ 보고서를 보면, 누적 소비자물가가 14% 오를 때 월 소득 200만원 미만인 1인 가구의 부담률은 15.27%로 가장 높게 나타났다.

같은 1인 가구라도 월 소득 200만~400만원 미만 가구의 부담률은 15.22%, 400만원 이상 가구는 14.99%로 소득이 높을수록 낮아지는 것으로 나타났다.

연구진은 국가데이터처의 2020~2024년 가계동향조사 미시자료를 활용해 가구별 물가 부담을 분석했다.

반면 부담률이 가장 낮은 집단은 월 소득 400만원 이상인 4인 이상 가구로 13.90%였다. 월 소득 200만원 미만 1인 가구보다 1.37%포인트 낮은 수준이다. 월 소득 200만~400만원 미만인 4인 이상 가구의 부담률은 13.91%였으며, 월 소득 200만원 미만 4인 이상 가구는 집계하지 않았다.

2~3인 가구 역시 200만원 미만 14.72%, 200만~400만원 미만 14.38%, 400만원 이상 14.13%로 소득이 높을수록 부담률이 낮았다.

보고서는 저소득 가구일수록 소비자 물가가 올라도 필수재 소비를 줄이기 어렵기 때문에 물가 상승에 따른 부담이 상대적으로 커지는 것으로 분석했다. 전·월세, 전기·가스 요금, 만성질환 치료비 등은 물가가 오르더라도 소비를 줄이는 데 제한적이어서 물가 충격에 고스란히 노출될 수밖에 없다는 취지다.

아울러 1인 가구가 외식 의존도가 높은 데다 대량 구매를 통한 단가 절감과 같은 ‘규모의 경제’를 실현하기 어려운 점도 고물가 충격에 취약한 요인으로 지목됐다.

보고서는 이 같은 결과를 토대로 전체 소비자물가 상승률만을 기준으로 복지정책을 설계할 경우 저소득 가구가 실제로 체감하는 물가 부담을 충분히 반영하지 못할 수 있다고 지적했다. 가구 유형과 소득 수준에 따른 소비구조와 물가 부담 차이를 고려한 재정·조세 정책이 필요하다는 것이다.

김 부연구위원은 “기초연금, 기초생활보장 급여 등 소비자물가 상승률에 연동된 복지 급여를 산정할 때 전체 소비자물가 상승률 대신 저소득층이 실제로 경험하는 실질 물가 상승률을 반영하는 방안을 검토할 필요가 있다”며 “급증하는 1인 가구 특성을 고려한 맞춤형 물가 안정 대책 역시 마련해야 할 것”이라고 말했다.