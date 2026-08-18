“벌써 추석선물 시즌이라고?” 올해 트렌드는 바로 이것

유통가, 이른 추석(9월25일) 사전예약 경쟁 후끈

유통업체들이 일제히 추석 선물세트 사전예약 경쟁에 돌입했다.

올해는 추석(9월 25일)이 지난해보다 열흘 이상 앞당겨진 데다 고물가 기조에 명절 선물 트렌드도 달라지고 있어서다. 기존에는 과일·한우 등이 추석 명절 선물의 대명사였다면 요즘에는 받는 사람의 연령과 취향, 라이프스타일을 고려하는 분위기다.

18일 유통업계에 따르면 롯데·현대·신세계 등 ‘빅3’ 백화점은 전통적인 명절 인기상품인 한우와 굴비, 과일을 넘어 명품 리빙·가전, 뷰티 등으로 선물의 범위를 넓히며 프리미엄 수요를 공략하고 나섰다.

롯데백화점은 맞춤형 큐레이션을 전면에 내세웠다. 오는 9월 3일까지 190여개 품목을 최대 50% 할인해 사전예약 선물로 선보이는데 미식 페어링 상품, 간편 수산 기프트, 하이브리드형 청과 등 기존 명절 선물 세트에 변화를 줬다. 1+등급 이상 한우 구이용 세트 물량은 지난해보다 30% 늘렸다. 수산물은 손질한 보리굴비, 미리 쪄서 포장한 보리굴비·참돔 등 조리 부담을 줄인 상품을 중심으로 구성했다. 청과는 사과·배에 브라질산 애플망고를 더한 혼합 상품 등 사과·배 세트 물량을 최대 50% 이상 늘렸다.

현대백화점은 같은 기간 전 점포에서 약 300종의 추석 선물세트를 최대 25% 할인 판매한다. 예약 판매 물량을 지난해 추석보다 약 20% 늘렸고 전통적인 식품 중심에서 벗어나 뷰티·가전·식기 등으로 상품군을 확대한 것이 특징이다. 프랑스 크리스탈 브랜드 바카라의 텀블러와 스웨덴 수제 침대 브랜드 헤스텐스의 기능성 베개, 뱅앤올룹슨 무선 이어폰 등을 추석 선물로 내놓은 것이 대표적이다.

신세계백화점은 오는 6일까지 지난해보다 품목을 25% 확대해 370여종의 상품을 선보인다. 자체 한우 브랜드인 ‘신세계 암소 한우’ 21종을 비롯해 굴비, 건강식품, 디저트 등까지 다채롭다. 백화점내 ‘하우스 오브 신세계’에 입점한 인기 맛집 상품 등으로 차별화 상품도 강화했다. 사전예약 상품 할인율은 한우 5~10%, 굴비 20~30%, 청과 10~25%, 건강식품 최대 65%, 와인 최대 28%다.

대형마트는 백화점과 달리 가격 경쟁력을 앞세웠다. 고물가시대에 중저가·가성비 상품과 사전예약 할인 혜택을 극대화해 소비자들의 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 롯데마트는 오는 9월 16일까지 6주간 약 900종의 추석 선물세트를 사전예약 판매한다. 4만~6만원대 과일, 10만원 미만 축산, 5만원 미만 김·견과 등 가성비 상품을 대폭 강화했다.

‘빅3’ 온라인몰도 사전예약 경쟁에 동참한다. 롯데백화점몰은 다음달 3일까지 명절 인기 상품 1만5000여종을 최대 75% 할인하고 선물하기 전용 쿠폰을 제공한다. SSG닷컴 신세계백화점몰은 다음 달 16일까지 사전 예약을 진행하며 참여 브랜드를 지난해보다 16% 늘렸다. 현대백화점 공식 온라인몰 ‘더현대 하이’는 다음 달 3일까지, 현대H몰은 오는 31일부터 다음 달 22일까지 할인 행사를 펼친다.