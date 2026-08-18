‘비행기표 무조건 이달에 사야’···9월 국제선 유류할증료 7단계 뛰어 ‘3개월 내 최고 등급’

9월 발권 기준 21단계···국제 유가 상승 영향 장거리일수록 부담 커···뉴욕 기준 왕복 19만원

국제유가 상승 여파로 9월 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료가 또다시 큰 폭으로 오른다.

18일 항공업계에 따르면 오는 9월 발권 기준 국제선 유류할증료는 21단계가 적용된다. 이달 적용된 14단계보다 7단계 상승, 3개월 만에 가장 높은 등급이다.

대한항공의 경우 노선별 유류할증료는 편도 기준 최대 9만4800원 오른다. 왕복 기준으로는 18만9600원이 오르는 셈이다.

대권거리(최단거리) 500마일 이하인 인천∼선양·칭다오·다롄·옌지·후쿠오카와 부산∼후쿠오카·상하이 푸둥 노선의 9월 편도 유류할증료는 4만8000원으로, 이달 3만5200원보다 1만2800원(36.4%) 인상된다.

장거리 노선의 항공료 부담은 더 커진다. 대권거리 6500∼9999마일에 해당하는 인천∼뉴욕·댈러스·보스턴·시카고·애틀랜타·워싱턴·토론토 노선의 편도 유류할증료는 이달 25만9200원에서 다음 달에는 35만4000원으로 9만4800원(36.6%) 인상된다.

9월 국제선 유류할증료의 기준이 되는 국제 유가는 지난 7월 16일부터 이달 15일까지 평균 갤런당 355.46센트, 배럴당 149.29달러로 집계됐다.

이는 8월 유류할증료 산정 기간인 지난 6월 16일부터 7월 15일까지의 평균 유가인 갤런당 283.48센트, 배럴당 119.06달러와 비교해 크게 오른 것이다. 배럴당 기준으로 한 달 사이 30.23달러(25.4%) 상승했다.

국제선 유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 비용 부담 일부를 운임에 반영하는 제도로 항공권에 별도로 부과된다. 부과액은 항공사와 운항 거리에 따라 달라진다.