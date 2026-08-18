“언론 공격 선 넘어” 백악관, 기자 자녀 거론하며 맹비난 논란

미국 백악관이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 질문한 특정 기자의 자녀를 거론하며 그를 공개 비판한 것으로 나타났다. 기자의 질문이 “역겹고 비인간적인 질문”이라는 이유였다.

워싱턴포스트(WP)는 17일(현지시간) “백악관은 특히 정치인들이 좀처럼 넘지 않는 선을 넘어 기자의 자녀까지 공격 대상으로 삼았다”며 이같이 보도했다.

백악관 ‘신속 대응(rapid response)’ 계정은 엑스에서 크리스틴 홈스 CNN 기자가 질문하는 영상을 게시하면서 “언젠가 당신의 아이들이 당신의 역겹고 비인간적인 질문을 보게 될 것”이라며 “그들은 부모가 이렇게 냉혹하고 복수심에 찬 사람인 것을 보고 역겹고 부끄러워 할 것”이라고 말했다. 또 홈스 기자를 향해 “기자라는 직업에 대한 부끄럽고 굴욕적인 수치”라고 맹비난했다.

백악관이 날 선 반응을 내놓은 질문은 야당 정치인의 발언에 대한 평가를 묻는 것이었다. 민주당 소속의 존 오소프 조지아주 상원의원은 지난 16일 “(트럼프는) 직무를 수행하고 싶어하지 않는다”며 “대신 카타르 국왕이 선물한, 겉보기엔 무방비 상태인 ‘비행 궁전’을 타고 나탈리와 함께 무도회장을 짓고 여행이나 다니고 싶어한다”고 연설했다. 트럼프 대통령의 ‘전용기 탈출’ 당시 동행한 극소수 인사에 포함된 나탈리 하프 보좌관을 거론한 것이었다.

홈스 기자는 “존 오소프는 당신이 대통령으로서의 직무를 수행하는 것보다 보좌관인 나탈리 하프와 함께 여행하며 연회장을 짓는 것을 더 선호한다고 말했다”며 “대통령의 답변은 무엇인가”라고 물었다.

이날 트럼프 대통령은 기자회견 내내 홈스 기자를 비판했다. 트럼프 대통령은 홈스 기자를 향해 손짓하며 그의 질문을 제지했고 “조용히 하라. 조용히”라고 소리쳤다. 이어 홈스 기자가 소속을 밝히자 “가짜 뉴스다. 당신은 가짜뉴스”라며 “조용히 하라. 당신은 가짜 기자고, 가짜 뉴스를 보도하고 있다”고 비판했다.

CNN은 성명을 내고 홈스 기자가 “백악관을 취재하는 가장 존경받고 유능한 기자 중 한 명”이라고 밝혔다. CNN 측은 “홈스 기자는 자신의 직무를 다하며 미국 국민을 대표해 미국 대통령에게 어렵고도 적절하며 보도 가치가 있는 질문을 던졌다”며 “공직자는 자신과 다른 보도에 대해 이의를 제기할 자유가 있지만, 질문했다는 이유로 기자를 인신공격하는 것은 공직의 품위에 어긋나며 언론의 자유 원칙에 부합하지 않는다”고 했다.

죽다 살아난 10세 소년 앞에서 “나라면 그렇게 했을지 모르겠다”

자녀를 끌어들인 백악관의 대응도 도마 위에 올랐다. 베시 클라인 CNN 기자는 “정말 역겹고 비인간적인 게 무엇인가. 홈스 기자의 사랑스러운 아이들을 이 문제에 끌어들인 것”이라고 지적했다.

한편 이날 트럼프 대통령은 파도에 휩쓸렸다가 구조된 너새니얼 라이(10)와 구조대원 라이더 윌리엄스(16)를 백악관으로 초청했다. 이날 트럼프 대통령은 10세 소년인 라이에게 “나라면 윌리엄스처럼 할 수 있었을지 모르겠다. 아마 그러지 않았을 것이다”라며 “내가 그날 임무에 없어서 당신은 운이 좋았다”라고 말했다.

영국 일간 가디언은 “10살의 너새니얼은 짙은색 정장에 적갈색 넥타이를 매고 아버지와 트럼프 대통령 옆, 금색 소파에 앉아 있었다. 너새니얼 맞은편에는 라이더가 앉았고, 두 사람은 트럼프 대통령이 자신들이 겪은 일에 대해 이야기하는 모습을 지켜봤다”고 보도했다.