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소변 음성으로 석방됐는데···‘수원 마약 영상’ 30대, 모발 정밀 감정서 ‘양성’

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본문 요약

소변 감정 등에서 음성 판정을 받아 석방됐던 '수원 마약 의심 영상' 속 30대가 모발을 대상으로 한 정밀 감정에서 양성 판정을 받았다.

마약 투약 의혹이 제기되자 경찰은 같은 달 23일 영상 속 인물인 A씨를 찾아내 마약 간이 검사를 진행했고, 필로폰 양성 반응이 나오자 그를 긴급체포했다.

그러나 이튿날 국과수 1차 예비 감정에서 음성 판정이 나오자 우선 그를 석방하고 불구속 수사를 이어왔다.

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소변 음성으로 석방됐는데···‘수원 마약 영상’ 30대, 모발 정밀 감정서 ‘양성’

입력 2026.08.18 15:30

수정 2026.08.18 15:53

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  • 김태희 기자

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SNS서 확산된 ‘수원 마약 의심 영상’ 인물

오는 20일 재소환···구속영장 신청 검토

수원 마약 영상 속 A씨. SNS 갈무리

수원 마약 영상 속 A씨. SNS 갈무리

소변 감정 등에서 음성 판정을 받아 석방됐던 ‘수원 마약 의심 영상’ 속 30대가 모발을 대상으로 한 정밀 감정에서 양성 판정을 받았다.

경기 수원권선경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 긴급체포했다가 석방했던 A씨의 모발을 지난달 국과수가 정밀 감정한 결과 마약류 양성 반응이 나왔다고 18일 밝혔다.

경찰은 A씨의 주거지 등을 압수수색해 마약류 투약을 의심할 만한 정황 증거도 발견했다.

A씨는 지난 6월 SNS를 중심으로 확산된 이른바 ‘수원 마약 의심 영상’에 등장하는 인물이다. 영상 속 A씨는 아파트 단지 버스정류장 인근에서 등이 굽은 자세로 양팔을 늘어뜨린 채 한참을 서 있었다.

마약 투약 의혹이 제기되자 경찰은 같은 달 23일 영상 속 인물인 A씨를 찾아내 마약 간이 검사를 진행했고, 필로폰 양성 반응이 나오자 그를 긴급체포했다.

그러나 이튿날 국과수 1차 예비 감정에서 음성 판정이 나오자 우선 그를 석방하고 불구속 수사를 이어왔다. 이후 진행된 국과수 소변 정밀 감정에서도 음성이 나왔다.

소변 감정은 최근 일주일 치의 투약 여부를 확인할 수 있다. 모발 감정은 모발이 자란 기간에 따라 수개월에서 최장 1년가량의 과거 투약 정황까지 추적할 수 있다.

경찰은 오는 20일 A씨를 피의자 신분으로 소환해 관련 경위를 추가 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 검토할 계획이다.

영문번역(English Translation)
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