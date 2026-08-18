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전남광주 부시장 ‘시민추천’이라더니···후보 공개 뒤 배심원 바꾸고, 순위도 비공개

입력 2026.08.18 15:36

수정 2026.08.18 16:54

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심사단 108명 중 21명 교체···검증 절차 없어

조례와 다른 공모 분야도···“인선 원점 재검토를”

진보당 소속 전남광주시의원들이 18일 전남광주시의회 무안청사 브리핑룸에서 기자회견을 열고 정무부시장 인선 절차의 원점 재검토를 촉구하고 있다. 진보당 전남광주시당 제공

진보당 소속 전남광주시의원들이 18일 전남광주시의회 무안청사 브리핑룸에서 기자회견을 열고 정무부시장 인선 절차의 원점 재검토를 촉구하고 있다. 진보당 전남광주시당 제공

전남광주시가 처음 도입한 ‘정무부시장 시민추천제’를 두고 공정성 논란이 일고 있다. 후보 공개 뒤 시민배심원이 대거 교체됐지만 별도 검증은 없었으며 시민평가 결과도 공개하지 않았다. 공모 분야도 현행 조례와 맞지 않아 인선 절차를 전면 재검토해야 한다는 지적이 나온다.

18일 전남광주시 등에 따르면, 시는 정무부시장 2명(산업 분야 1명·시민주권 분야 1명)을 시민추천제로 선발하기 위해 지난달 중순 27개 시·군·구에서 각각 4명씩 추천받아 시민배심원 108명을 구성했다. 배심원 평가와 온라인 시민투표를 각각 50% 반영해 분야별 후보 5명을 3명으로 압축한 뒤 시장이 최종 후보자를 지명하는 방식이다.

문제는 후보자가 공개된 뒤 시민배심원이 대거 교체됐다. 전남광주시는 분야별 후보자 10명을 공개한 지 이틀 뒤인 지난달 30일 배심원 108명 가운데 21명(19.4%)을 교체했다. 시민배심원 심사는 8월1일로, 후보자를 확인할 수 있는 시점에 배심원 5명 중 1명꼴로 심사위원이 바뀐 것이다.

교체된 배심원이 특정 후보자와 친분이나 이해관계가 있는지 등을 확인하는 절차도 없었다. 배심원을 바꾼 13개 시·군·구 가운데 공문으로 처리한 곳은 4곳뿐이었다. 나머지는 메신저·이메일·전화로 명단을 변경했다.

전남광주시는 이후 배심원 평가와 온라인 투표를 거쳐 분야별 후보를 3명으로 압축했고, 민형배 시장은 지난 6일 백승주(산업)·윤난실(시민주권) 후보자를 최종 지명했다. 하지만 분야별 후보 3명 순위와 세부 평가 결과는 공개하지 않았다. 오미섭 시의원은 “시민추천제의 공정성과 절차적 정당성을 시가 스스로 훼손한 것”이라고 지적했다.

현행 조례와 다른 분야로 후보자를 공모한 점도 도마에 올랐다. 조례에는 문화산업부시장과 경제농림부시장을 두게 돼있지만 시는 산업·일자리·경제·노동·첨단산업 분야와 시민주권·청년인구정책·보건복지·평등 분야에서 후보자를 모집했다.

진보당 소속 전남광주시의원 5명은 18일 전남광주시의회 무안청사에서 기자회견을 열고 정무부시장 지명을 원점에서 재검토하라고 촉구했다. 이들은 “첫 단추부터 잘못 끼운 인선”이라며 “조례를 위반한 조직개편안은 의회에서 부결할 수밖에 없다”고 밝혔다.

시 관계자는 “참석이 어려워진 배심원을 시·군·구의 재추천을 받아 교체한 것”이라며 “후보별 순위는 일반적인 채용 절차와 마찬가지로 공개하지 않았고, 조례와 다른 공모 분야는 향후 조직개편 과정에서 관련 조례를 정비할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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