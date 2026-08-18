“산단 구조조정” 공감에도 온도차 보인 석화업계…첨예한 이해관계에 골머리 앓는 정부

에쓰오일 ‘샤힌 프로젝트’ 변수에 구조조정 난항 롯데케미칼·LG화학 등 경쟁사 입장도 천차만별 정부 “본질은 과잉 설비 이슈” 해법 찾기 총력전

국내 석유화학 산업단지 구조조정에 나선 정부가 업계의 첨예한 이해관계에 골머리를 앓고 있다. 주요 석화업체는 사업 재편 필요성을 인정하면서도 적극성에선 확연한 온도차를 보인다. 중동 사태로 인한 원료 수급 파고를 넘은 석화업계가 산단 구조조정이라는 과제를 풀 수 있을지 주목된다.

에쓰오일은 18일 보도자료를 내고 “샤힌 프로젝트를 통해 원가 경쟁력과 에너지 효율, 원료 활용 유연성을 갖춘 생산 기반을 구축해 국내 석화 산업 글로벌 경쟁력 강화에 이바지하겠다”고 밝혔다. 샤힌 프로젝트는 에쓰오일이 9조2600억원을 들여 울산산단에 에틸렌 기준 연간 180만t급 설비를 짓는 대형 사업이다. 내년 상업 가동을 앞두고 있다.

문제는 샤힌 프로젝트가 충남 대산산단과 전남광주 여수산단, 울산산단에서 나프타분해시설(NCC) 생산 능력을 에틸렌 기준 연간 370만t 줄이겠다는 정부 방침과 충돌한다는 데 있다. 에쓰오일 입장에선 경쟁사가 설비를 줄이는 시점에 자사 신규 생산 능력이 추가되는 셈이어서 공급 축소에 따른 시황 개선 효과를 볼 수 있다는 해석이 뒤따른다.

에쓰오일은 이러한 비판에 “중국과 중동을 비롯한 해외에선 원유를 직접 석화 원료로 전환하는 등 대규모 통합 설비 투자가 계속되고 있다”며 “사업 재편은 과잉 설비 감축과 함께 경쟁력 있는 설비 투자 등을 통해 산업 전반의 경쟁력을 높이는 방향으로 추진될 필요가 있다”고 반박했다. 현재 울산산단은 에쓰오일과 SK지오센트릭, 대한유화 등이 사업 재편 방안을 논의하고 있다.

산단 구조조정에 가장 적극적인 기업은 롯데케미칼이다. 롯데케미칼은 최근 대산산단에서 110만t NCC를 떼어내 만든 롯데대산석화를 다음 달부터 HD현대케미칼과 합병해 통합 법인을 운영하기로 했다. 여수산단에선 여천 NCC 1공장과 통합해 법인을 설립할 계획이다.

롯데케미칼은 올해 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서도 이를 강조했다. 롯데케미칼은 “석화 산업을 둘러싼 대내외 경영 환경 불확실성 속에서 사업 재편으로 경쟁력을 강화하고 있다”고 밝혔다. 업계에선 범용 제품 비중이 높은 롯데케미칼이 정부 정책에 가장 협조적일 수밖에 없다고 보고 있다.

업계 1위 LG화학은 중립에 가깝다. LG화학은 GS칼텍스와 여수산단 구조조정 방안을 논의하고 있다. 지난달 산업부가 승인한 여수산단 재편 계획에서도 일단 제외됐다. LG화학은 여수에서만 에틸렌 기준 연간 200만t, GS칼텍스는 90만t 규모의 NCC를 운영하고 있다.

LG화학과 GS칼텍스 NCC 통합 대상은 LG화학 2공장이 유력하다. 다만 통합 법인 지분과 운영권, 원료 공급 가격 등을 놓고 진통이 예상된다. 특히 GS칼텍스 지분 50%를 미국 셰브런이 갖고 있다는 점이 변수다.

LG화학은 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 “석화 사업 개편과 관련해서는 올해 안에 최종 정부 승인을 받는 것이 목표”라면서도 “재편이 승인된다면 물적 분할에 따른 후속 절차를 진행해야 하고 합병을 위해서는 국내뿐 아니라 해외에서도 승인받아야 하는 절차를 거쳐야 한다”고 단서를 달았다.

정부는 단호한 태도를 유지하고 있다. 김정관 산업부 장관은 지난 6일 관훈토론회에서 “중동 전쟁을 겪으면서 재편이 조금 지연되는 부분이 있다”며 “석화 산업 재편의 본질은 과잉 설비 이슈”라고 말했다. 샤힌 프로젝트에 대해선 “새로 짓는 설비를 어떻게 이용할지 다른 업체와 함께 논의하고 있다”며 “울산산단 재편도 빠른 속도로 가능할 것”이라고 말했다.